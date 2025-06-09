Забрал невесту и сбежал. Украину покинул скандальный блогер

Блогер выложил фото из самолета

Хваставшийся нарушениями ПДД скандальный блогер Денис Поветкин снова оскандалился. Денчик лысый, как его называют друзья, похоже, уехал из Украины.

Такой вывод можно сделать, судя по фото, которое блогер опубликовал на своей странице в Инстаграмм. На снимках он вместе со своей невестой Ритой сидит в самолете.

Денис Поветкин – блогер со скандальной репутацией. На этот раз он, похоже, уехал из Украины во время военного положения. Не известно, действительно ли это так, ведь парень не рассказал, куда он направляется. Однако в сторис он заявил, что "он возвращается". Куда и откуда, Денис не указал.

Не известно также, есть ли у блогера законные основания для выезда за границу. Однако, поскольку Денису 21 год, он еще не военно обязан. На фото видно, что он находится в самолете и пролетает над островом. К слову, комментарии под сообщением блогер закрыл.

Известно, что Поветкин – харьковский блогер. Он часто публикует хайповые видео. В частности, в 2023 году он выложил ролик, на котором он якобы бросает бетонную плиту на свой автомобиль Porsche. Также известно, что Денис был другом блогерши Анны Жук, погибшей в ДТП.

Напомним, что Поветкин — не единственный скандальный блогер, сбежавший из Украины во время полномасштабного вторжения. Недавно американской визой и жизнью за границей похвастался Александр Волошин. Он, кстати, показался с Дмитрием Евтушенко, который также раньше оскандалился. Также покинул родину Александр Слобоженко, в доме которого производились обыски.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что блогерша Влада Роговенко давала взятку, чтобы ее бывшый уехал за границу. Девушка призналась, что заплатила 15 тысяч долларов.