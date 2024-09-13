"В туристических целях еду": сбежавший из Украины Волошин похвастался американской визой (фото)

Экс-муж Анны Тринчер направляется в США

Известный украинский блогер Александр Волошин, уехавший из Украины на третьем году войны, похвастался американской визой. Он продолжает вести свой блог и показывать беззаботную жизнь, но уже за границей.

Новыми видео блогер поделился на своей странице в Instagram. Экс-муж Анны Тринчер показался с блогером Дмитрием Евтушенко, который также покинул Украину и сделал визу в Америку.

"Говорят, что визу в Америку очень сложно получить. У меня из десяти друзей и подруг в восьми — отказ. Что скажут Александру Волошину? На десять лет, на минуточку. Не зря инглиш учил. Приеду — буду уже щебетать", — радуется Александр Волошин.

Блогер также поделился, что не знает, будет ли жить в США. По словам беглеца, он хочет посетить Америку как турист. "На самом деле еду туда в туристических целях. Если понравится, тогда уже буду решать — оставаться или нет. Какие документы делать, и т. д. Но приятно, что дали визу", — добавил блогер.

Александр Волошин показался с блогером Дмитрием Евтушенко. В Америку они направляются вместе. Дмитрий, кстати, тоже получил визу.

Напомним, что блогер Волошин после ракетной атаки на "Охматдет" записал разговорную сторис, сидя на террасе в киевском ресторане. Александр заявил, что пора "играть по правилам России" и согласиться на переговоры. За это он получил шквал критики и хейта. Блогера также внесли в базу "Миротворец".

Также у подписчиков блогера появились подозрения, что он якобы украл деньги, которые собирал для "Охматдета". Через несколько дней после этого блогер исчез из соцсетей и записал видео из-за границы. Александр Волошин заявил, что не смог справиться с полившимся на него хейтом и поэтому уехал из Украины. Блогер также осудил "систему". Однако сейчас он активно ведет соцсети и показывает свою беззаботную жизнь за границей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Притула и Тимошенко "прошлись" по Волошину. Стендапер и волонтер раскритиковали блогера за то, что он уехал за границу во время войны и отметили, что видео, которое он записал после бегства, манипулятивное.