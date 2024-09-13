"В туристичних цілях їду": Волошин, який втік з України, похизувався американською візою (фото)

Ексчоловік Анни Трінчер прямує до США

Відомий український блогер Олександр Волошин, який виїхав з України на третьому році війни, похизувався американською візою. Він продовжує вести свій блог і показувати своє безтурботне життя, але вже за кордоном.

Новими відео блогер поділився на своїй сторінці в Instagram. Ексчоловік Анни Трінчер показався з блогером Дмитром Євтушенком, який також покинув Україну і зробив візу до Америки.

"Кажуть, що візу в Америку дуже складно отримати. У мене з десяти друзів і подруг у восьми — відмова. Що скажуть Олександру Волошину? На десять років, на хвилиночку. Не дарма інгліш вчив. Приїду — буду вже щебетати", — радіє Олександр Волошин.

Блогер також поділився, що не знає, чи буде жити у США. За словами втікача, він хоче відвідати Америку як турист. "Насправді їду туди в туристичних цілях. Якщо сподобається, тоді вже буду вирішувати — залишатись чи ні. Які документи робити, і т. д. Але приємно, що дали візу", — додав блогер.

Олександр Волошин показався з блогером Дмитром Євтушенком. До Америки вони прямують разом. Дмитро, до речі, також отримав візу.

Нагадаємо, що блогер Волошин після ракетної атаки на "Охматдит" записав розмовну сторіс, сидячи на терасі у київському ресторані. Олександр заявив, що настав час "грати за правилами Росії" і погодитися на переговори. За це він отримав шквал критики та хейту. Блогера також було внесено в базу "Миротворець".

Також у підписників блогера з’явилися підозри щодо того, що він нібито вкрав гроші, які збирав для "Охматдиту". За кілька днів після цього блогер зник із соцмереж і записав відео з-за кордону. Олександр Волошин заявив, що не зміг впоратися з хейтом, який на нього полився, і тому виїхав з України. Блогер також засудив "систему". Однак зараз він активно веде соцмережі і показує своє безтурботне життя за кордоном.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Притула і Тимошенко "пройшлися" по Волошину. Стендапер та волонтер розкритикували блогера за те, що він виїхав за кордон під час війни і зазначили, що відео, яке той записав після втечі, маніпулятивне.