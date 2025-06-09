Забрав наречену і втік. Україну покинув скандальний блогер

Блогер виклав фото з літака

Скандальний блогер Денис Повєткін, який хвалився порушеннями ПДР, знову оскандалився. Денчік лисий, як його називають друзі, схоже, виїхав з України.

Такий висновок можна зробити, судячи з фото, яке блогер опублікував на своїй сторінці в Інстаграм. На знімках він разом зі своєю нареченою Ритою сидить у літаку.

Денис Повєткін — блогер зі скандальною репутацією. Цього разу він, схоже, виїхав з України під час військового стану. Не відомо, чи дійсно це так, адже хлопець не розповів, куди він прямує. Однак у сторіс він заявив, що "він повертається". Куди і звідки, Денис не зазначив.

Не відомо також, чи є у блогера законні підстави для виїзду за кордон. Однак оскільки Денису 21 рік, він ще не військовозобов'язаний. На фото видно, що він у літаку і пролітає над островом. До слова, коментарі під дописом блогер закрив.

Відомо, що Повєткін — харківський блогер. Він часто публікує хайпові відео. Зокрема, у 2023 році він виклав ролик, на якому він нібито кидає бетонну плиту на свою автівку Porsche. Також відомо, що Денис був другом блогерки Анни Жук, яка загинула в ДТП.

Нагадаємо, що Повєткін — не єдиний скандальний блогер, який втік з України під час повномасштабного вторгнення. Нещодавно американською візою та життям за кордоном похвалився Олександр Волошин. Він, до речі, показався із Дмитром Євтушенком, який також раніше оскандалився. Також покинув батьківщину Олександр Слобоженко, в будинку якого робили обшуки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що блогерка Влада Роговенко давала хабар, щоб її колишній виїхав за кордон. Дівчина зізналася, що заплатила 15 тисяч доларів.