Подарував моделі Onlyfans браслет майже за півмільйона: що відомо про супутницю блогера-втікача Волошина

Волошин безтурботно живе за кордоном

Відомий український блогер Олександр Волошин, який втік з країни на третьому році війни, насолоджується життям у Європі. Нещодавно його помітили у компанії українки Аліни Миронець, яка працює моделлю на платформі Onlyfans.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про життя скандального блогера Олександра Волошина та його супутниці. Ми дізналися деякі подробиці.

Нещодавно на своїй сторінці в Instagram блогер-втікач Олександр Волошин похвалився тим, що подарував моделі Onlyfans браслет Cartier за 9 тисяч євро (майже 430 тисяч гривень). Покупку вони зробили у Відні (Австрія), а вчора блогер розповів, що познайомив Аліну з мамою, хоч свої стосунки пара не підтверджує.

Олександр Волошин подарував Cartier моделі Onlyfans

Я не роблю подарунок, щоб купити цю людину, щоб вона почала до мене краще ставитися. Якщо ця людина пропаде з мого життя, це ніяк не вплине на мене, тому що я роблю це для себе, тому що я хочу. Я не купую людей. Я не чекаю жодної реакції Олександр Волошин

Що відомо про модель Onlyfans, якій Волошин подарував Cartier

Подарунок майже за півмільйона гривень від скандального блогера отримала Аліна Миронець. Судячи з Instagram дівчини, вона давно є моделлю Onlyfans і вийшла на заробіток близько 500 тисяч гривень на місяць.

Аліна Миронець заробляє за допомогою Onlyfans

Відомо, що Аліна родом із Білої Церкви, але проживає у Києві. У шапці її профілю написано, що вона створила найкраще навчання в Україні по Onlyfans, зареєструвавши себе як ФОП, щоб сплачувати податки та підтримувати українську армію.

Аліна Миронець навчає моделей-початківців

Дівчина активно веде Instagram та TikTok. Судячи з профілю, Аліна часто мандрує, за її життям стежить понад 23 тисячі фоловерів. У ЗМІ пишуть, що дівчина раніше зустрічалася з українським співаком OSTROVSKYI, але пара розлучилася кілька місяців тому.

Аліна Миронець часто подорожує

Олександр Волошин – де зараз і чим займається

Блогер, який втік з України, зараз активно веде соціальні мережі, показуючи безтурботне життя за кордоном, поки Росія продовжує обстрілювати українські міста. У його Instagram із мільйонною аудиторією немає зараз згадок про війну, хоча публікації Волошин пише українською мовою.

Блогер Олександр Волошин втік з України та живе в Іспанії

У 2024 році блогер розповів, що в Україні свого майбутнього не бачить і повернеться додому лише коли зміниться в ній політична система. Також він розповів, що займатиметься підприємницькою діяльністю і для цього відкрив ФОП в Іспанії.

Олександр Волошин не хоче повертатися до України

У 2025 році блогер презентував трек "Ненько" про тугу по Україні, але такий вчинок обурив багатьох українців та знаменитостей.

Нагадаємо, що з країни Волошин виїхав, оскільки його внесли до бази "Миротворець". Після обстрілу "Охматдиту" блогер заявив, що Україна "не вивозить війни" і потрібно "грати на умовах Росії".

"Телеграф" писав раніше, що Україну залишив скандальний блогер. Він забрав наречену і втік.