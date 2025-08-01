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Від улюбленця публіки до скандального втікача: де зараз ховається від війни Влад Яма та як змінився

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Де зараз Влад Яма і чим займається Новина оновлена 01 серпня 2025, 11:02
Де зараз Влад Яма і чим займається. Фото Колаж "Телеграфу"

Як Яма перетнув кордон залишається незрозумілим досі

Деякі українські знаменитості виїхали з України в найскладніший момент — коли Росія почала повномасштабний наступ. Серед них виявився репер Потап і хореограф Влад Яма, яких багато хто зараз вважає зрадниками.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Влад Яма і чим займається. Ми дізналися, чи каже щось хореограф про війну, адже колись в Україні він був улюбленцем публіки.

Влад Яма — що про нього відомо

Відомий хореограф Влад Яма народився 1982 року в Запоріжжі у сім’ї педагогів. З ранніх років він виявив любов до танців, яка згодом визначила його життєвий шлях. Здобувши освіту в галузі фізичного виховання, Влад почав викладати хореографію вже в підлітковому віці, працюючи з різними віковими групами.

Влад Яма
Влад Яма у молодості

У Києві він продовжив розвивати свою майстерність, беручи участь у танцювальних колективах та виступаючи на різних сценах. Широку популярність отримав завдяки участі в телевізійному проєкті "Танці із зірками", де виступав у парі зі співачкою Наталією Могилевською. Згодом Влад перейшов у журі популярних шоу, таких як "Танцюють всі" та "Україна має талант", де виявив себе як досвідчений експерт та наставник.

Влад Яма
Влад Яма прославився завдяки "Танцям із зірками"

Де зараз Влад Яма і що говорить про війну

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Влад Яма деякий час не з’являвся у публічному просторі. Пізніше з’ясувалося, що спочатку він був в Україні та допомагав батькам евакуюватися із Запорізької області, після чого із дружиною та сином виїхав за кордон. Сім’я деякий час перебувала у Європі, потім перебралася до США. Як саме Яма перетнув кордон в умовах воєнного стану — питання, яке досі залишається відкритим.

Влад Яма
Влад Яма був улюбленцем публіки в Україні

Згодом Влад розповіла у себе на сторінці в Instagram, що облаштувався в Маямі, де продовжує займатися хореографією. Він викладає у танцювальних студіях та дає приватні уроки, іноді навіть вдома у клієнтів.

Влад Яма
Влад Яма разом із дружиною та сином втік у США

Хореограф запевняє, що не забуває про Україну, дякує військовим за захист і бере участь у заходах та акціях, спрямованих на збір для підтримки ЗСУ. Але попри це, Влад Яма неодноразово опинявся в центрі скандалів через свої недоречні публікації в соціальних мережах, коли міста України були під масованими російськими атаками.

Влад Яма
Влад Яма часто опиняється у центрі скандалів

З улюбленця публіки для багатьох Влад Яма перетворився на скандального втікача. І не лише для простих українців, а й для колег із шоубізнесу. Зокрема, зрадником його вважає артист Павло Зібров та лідер "ТІК" Віктор Бронюк.

Влад Яма
Влад Яма показує в мережі, як живе у Майамі

Українці обурені тим, що у розпал повітряних тривог та обстрілів Яма публікує у соцмережах сторіс з вечірок та розважальних заходів. Особливо резонансною стала новина про його участь у "російській вечірці" у Чикаго восени 2024 року. У Instagram танцюрист показує своє безтурботне життя.

Влад Яма
Як зараз виглядає втікач Влад Яма

"Телеграф" писав раніше, що українці нещодавно "привітали" Влада Яму з днем народження : танцюрист їдко відповів.

Теги:
#США #Хореограф #Втікач #Влад Яма