Від улюбленця публіки до скандального втікача: де зараз ховається від війни Влад Яма та як змінився

Як Яма перетнув кордон залишається незрозумілим досі

Деякі українські знаменитості виїхали з України в найскладніший момент — коли Росія почала повномасштабний наступ. Серед них виявився репер Потап і хореограф Влад Яма, яких багато хто зараз вважає зрадниками.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Влад Яма і чим займається. Ми дізналися, чи каже щось хореограф про війну, адже колись в Україні він був улюбленцем публіки.

Влад Яма — що про нього відомо

Відомий хореограф Влад Яма народився 1982 року в Запоріжжі у сім’ї педагогів. З ранніх років він виявив любов до танців, яка згодом визначила його життєвий шлях. Здобувши освіту в галузі фізичного виховання, Влад почав викладати хореографію вже в підлітковому віці, працюючи з різними віковими групами.

Влад Яма у молодості

У Києві він продовжив розвивати свою майстерність, беручи участь у танцювальних колективах та виступаючи на різних сценах. Широку популярність отримав завдяки участі в телевізійному проєкті "Танці із зірками", де виступав у парі зі співачкою Наталією Могилевською. Згодом Влад перейшов у журі популярних шоу, таких як "Танцюють всі" та "Україна має талант", де виявив себе як досвідчений експерт та наставник.

Влад Яма прославився завдяки "Танцям із зірками"

Де зараз Влад Яма і що говорить про війну

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Влад Яма деякий час не з’являвся у публічному просторі. Пізніше з’ясувалося, що спочатку він був в Україні та допомагав батькам евакуюватися із Запорізької області, після чого із дружиною та сином виїхав за кордон. Сім’я деякий час перебувала у Європі, потім перебралася до США. Як саме Яма перетнув кордон в умовах воєнного стану — питання, яке досі залишається відкритим.

Влад Яма був улюбленцем публіки в Україні

Згодом Влад розповіла у себе на сторінці в Instagram, що облаштувався в Маямі, де продовжує займатися хореографією. Він викладає у танцювальних студіях та дає приватні уроки, іноді навіть вдома у клієнтів.

Влад Яма разом із дружиною та сином втік у США

Хореограф запевняє, що не забуває про Україну, дякує військовим за захист і бере участь у заходах та акціях, спрямованих на збір для підтримки ЗСУ. Але попри це, Влад Яма неодноразово опинявся в центрі скандалів через свої недоречні публікації в соціальних мережах, коли міста України були під масованими російськими атаками.

Влад Яма часто опиняється у центрі скандалів

З улюбленця публіки для багатьох Влад Яма перетворився на скандального втікача. І не лише для простих українців, а й для колег із шоубізнесу. Зокрема, зрадником його вважає артист Павло Зібров та лідер "ТІК" Віктор Бронюк.

Влад Яма показує в мережі, як живе у Майамі

Українці обурені тим, що у розпал повітряних тривог та обстрілів Яма публікує у соцмережах сторіс з вечірок та розважальних заходів. Особливо резонансною стала новина про його участь у "російській вечірці" у Чикаго восени 2024 року. У Instagram танцюрист показує своє безтурботне життя.

Як зараз виглядає втікач Влад Яма

"Телеграф" писав раніше, що українці нещодавно "привітали" Влада Яму з днем народження : танцюрист їдко відповів.