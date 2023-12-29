В Маямі все добре: Влад Яма звернувся до підписників під час обстрілів в Україні
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Танцюрист запевнив, що з ним все добре
На початку повномасштабного вторгнення український хореограф та шоумен Влад Яма виїхав до Маямі разом з дружиною та сином. За майже два роки війни він отримав багато хейту від підписників та колег-зірок.
Попри негативні коментарі він не збирається повертатися в Україну. Шоумен навпаки наражає себе на ще більший хейт, викладаючи з Маямі фото з підписом "друзі, зі мною все норм". В той час, як по всій Україні масовані обстріли, атаки шахедами, влучання в пологовий будинок, Влад Яма хизується, що з ним все добре.
Влад Яма вирішив "реабілітуватися" після гучної заяви, що з ним в Маямі все добре. Він вирішив репостнув збір для друга Володимира Ярославського.
Варто зазначити, що Влад Яма влаштовує закордоном благодійні концерти, де збирає кошти на допомогу ЗСУ. Він ділиться цим у соцмережах. Також він став членом команди танцювальної академії у Маямі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Влад Яма показав фото з готелю в Мексиці. За це він отримав чимало хейту.