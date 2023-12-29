В Маямі все добре: Влад Яма звернувся до підписників під час обстрілів в Україні

Танцюрист запевнив, що з ним все добре

На початку повномасштабного вторгнення український хореограф та шоумен Влад Яма виїхав до Маямі разом з дружиною та сином. За майже два роки війни він отримав багато хейту від підписників та колег-зірок.

Попри негативні коментарі він не збирається повертатися в Україну. Шоумен навпаки наражає себе на ще більший хейт, викладаючи з Маямі фото з підписом "друзі, зі мною все норм". В той час, як по всій Україні масовані обстріли, атаки шахедами, влучання в пологовий будинок, Влад Яма хизується, що з ним все добре.

Скріншот зі сторінки Влада Ями

Влад Яма вирішив "реабілітуватися" після гучної заяви, що з ним в Маямі все добре. Він вирішив репостнув збір для друга Володимира Ярославського.

Скріншот зі сторінки Влада Ями

Варто зазначити, що Влад Яма влаштовує закордоном благодійні концерти, де збирає кошти на допомогу ЗСУ. Він ділиться цим у соцмережах. Також він став членом команди танцювальної академії у Маямі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Влад Яма показав фото з готелю в Мексиці. За це він отримав чимало хейту.