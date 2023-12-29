В Майами все хорошо: Влад Яма обратился к подписчикам во время обстрелов в Украине

Танцор заверил, что с ним все хорошо

В начале полномасштабного вторжения украинский хореограф и шоумен Влад Яма уехал в Майами вместе с женой и сыном. За два года войны он получил много хейта от подписчиков и коллег-звезд.

Несмотря на негативные комментарии, он не собирается возвращаться в Украину. Шоумен наоборот подвергает себя еще большому хейту, выкладывая из Майами фото с подписью "друзья, со мной все норм". В то время как по всей Украине массированы обстрелы, атаки шахедами, попадание в роддом, Влад Яма кичится, что с ним все хорошо.

Скриншот со страницы Влада Ямы

Влад Яма решил "реабилитироваться" после громкого заявления. Он репостнул сбор для друга Владимира Ярославского.

Скриншот со страницы Влада Ямы

Стоит отметить, что Влад Яма устраивает за границей благотворительные концерты, где собирает средства в помощь ВСУ. Он делится этим в соцсетях. Также он стал членом команды танцевальной академии в Майами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Влад Яма показал фото из гостиницы в Мексике. За это он получил немало хейтов.