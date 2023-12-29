В Майами все хорошо: Влад Яма обратился к подписчикам во время обстрелов в Украине
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Танцор заверил, что с ним все хорошо
В начале полномасштабного вторжения украинский хореограф и шоумен Влад Яма уехал в Майами вместе с женой и сыном. За два года войны он получил много хейта от подписчиков и коллег-звезд.
Несмотря на негативные комментарии, он не собирается возвращаться в Украину. Шоумен наоборот подвергает себя еще большому хейту, выкладывая из Майами фото с подписью "друзья, со мной все норм". В то время как по всей Украине массированы обстрелы, атаки шахедами, попадание в роддом, Влад Яма кичится, что с ним все хорошо.
Влад Яма решил "реабилитироваться" после громкого заявления. Он репостнул сбор для друга Владимира Ярославского.
Стоит отметить, что Влад Яма устраивает за границей благотворительные концерты, где собирает средства в помощь ВСУ. Он делится этим в соцсетях. Также он стал членом команды танцевальной академии в Майами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Влад Яма показал фото из гостиницы в Мексике. За это он получил немало хейтов.