От любимца публики до скандального беглеца: где сейчас прячется от войны Влад Яма и как изменился

Как Яма пересек границу остается непонятным до сих пор

Некоторые украинские знаменитости выехали из Украины в самый сложный момент — когда Россия начала полномасштабное наступление. В их числе оказался рэпер Потап и хореограф Влад Яма, которых многие сейчас считают предателями.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Влад Яма и чем занимается. Мы узнали, говорит ли хореограф о войне, ведь когда-то в Украине он был любимцем публики.

Влад Яма — что о нем известно

Известный хореограф Влад Яма родился в 1982 году в Запорожье в семье педагогов. С ранних лет он проявил любовь к танцам, которая впоследствии определила его жизненный путь. Получив образование в области физического воспитания, Влад начал преподавать хореографию уже в подростковом возрасте, работая с разными возрастными группами.

Влад Яма в молодости

В Киеве он продолжил развивать свое мастерство, участвуя в танцевальных коллективах и выступая на различных сценах. Широкую известность получил благодаря участию в телевизионном проекте "Танцы со звездами", где выступал в паре с певицей Натальей Могилевской. Со временем Влад перешел в жюри популярных шоу, таких как "Танцуют все" и "Украина имеет талант", где проявил себя как опытный эксперт и наставник.

Влад Яма прославился благодаря "Танцам со звездами"

Где сейчас Влад Яма и что говорит о войне

В начале полномасштабного вторжения России в Украину, Влад Яма некоторое время не появлялся в публичном пространстве. Позже выяснилось, что изначально он был в Украине и помогал родителям эвакуироваться из Запорожской области, после чего с женой и сыном выехал за границу. Семья некоторое время находилась в Европе, затем перебралась в США. Как именно Яма пересек границу в условиях военного положения — вопрос, который до сих пор остается открытым.

Влад Яма был любимцем публики в Украине

Со временем Влад рассказала у себя на странице в Instagram, что основался в Майами, где продолжает заниматься хореографией. Он преподает в танцевальных студиях и дает частные уроки, иногда даже на дому у клиентов.

Влад Яма вместе с женой и сыном сбежал в США

Хореограф уверяет, что не забывает об Украине, благодарит военных за защиту и берет участие в мероприятиях и акциях, направленных на сбор для поддержки ВСУ. Но несмотря на это, Влад Яма неоднократно оказывался в центре скандалов из-за своих неуместных публикаций в социальных сетях, когда города Украины были подвержены массированным российским атакам.

Влад Яма часто оказывается в центре скандалов

Из любимца публики для многих Влад Яма превратился в скандального беглеца. И не только для простых украинцев, но и для коллег по шоу-бизнесу. В частности, предателем его считает артист Павел Зибров и лидер "ТИК" Виктор Бронюк.

Влад Яма показывает в сети, как живет в Майами

Украинцы возмущены тем, что в разгар воздушных тревог и обстрелов Яма публикует в соцсетях сторис с вечеринок и развлекательных мероприятий. Особенно резонансной стала новость о его участии в "русской вечеринке" в Чикаго осенью 2024 года. В Instagram танцор показывает свою беззаботную жизнь.

Как сейчас выглядит беглец Влад Яма

"Телеграф" писал ранее, что украинцы недавно "поздравили" Влада Яму с днем рождения: танцор едко ответил.