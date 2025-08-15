Живе своє найкраще життя, поки Україну бомблять: онук-втікач Ротару засвітився в Європі (відео)

Анатолію з другої спроби вдалося втекти з України

Онук відомої співачки Софії Ротару, яка з початку повномасштабної війни рідко з’являється у медійному просторі, нині насолоджується життям за кордоном. Анатолію Євдокименко вдалося таємно виїхати до Європи й кажуть, що тут не обійшлося без сприяння зіркової бабусі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає онук Софії Ротару та чим займається. Анатолій займається розвитком своєї кар’єри.

Як виглядає онук Софії Ротару, який виїхав з України

31-річний Анатолій Євдокименко зараз живе в Європі, останнім часом його часто помічають у Франції, але своє місцеперебування онук Софії Ротару намагається не "світити".

Онук Софії Ротару таємно виїхав із України

Свій акаунт в Instagram він почав вести активніше. За кордоном Анатолій активно розвиває свою творчу кар’єру та ділиться з підписниками відеороликами, на яких грає музику на тлі мальовничих гір та моря.

Анатолій Євдокименко розвиває кар’єру за кордоном

Нещодавно у своїй Insta-stories онук Ротару опублікував відео, де виконує вправи на прес, засвітивши своє спортивне тіло. Анатолій сидить на майданчику біля будинку, позуючи в одних шортах.

Слід зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення Росії Анатолій жив у Києві та з 2008 року створював електронну музику. А коли почалася війна, разом із батьком вирішив залишити Україну на човні, але їх затримали на кордоні з Молдовою. Ця історія викликала резонанс, і щоб рідних відпустили, судячи з усього, втрутилася Софія Ротару.

Софія Ротару разом із онуками

Однак Анатолію все ж таки вдалося виїхати до Європи. Наразі він виступає під сценічним ім’ям SHMN і мовчить про російську агресію в Україні.

