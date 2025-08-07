У неї закохувалися з першого погляду: як у молодості виглядала Софія Ротару і яка вона зараз

Народна артистка України цього дня відзначає свій день народження

Софія Ротару — відома співачка і народна артистка України, яка навіть під час війни залишається жити біля Києва. Цього дня, 7 серпня, вона відзначає свій день народження – їй виповнилося 78 років.

"Телеграф" на честь дня народження народної артистки вирішив згадати, як Софія Ротару виглядала на початку свого творчого шляху. Також ми покажемо свіжу фотосесію співачки, на кадрах якої можна побачити, як вона зараз виглядає.

Софія Ротару в молодості — якою вона була

Майбутня народна артистка народилася у селі Моршинці на Буковині 7 серпня 1947 року. Софія з дитинства захоплювалася музикою та виявляла вокальний талант, брала участь у різних музичних конкурсах.

Такою Софія Ротару була в молодості

Після закінчення школи навчалася у Чернівецькому музичному училищі. До речі, саме там юна співачка познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Анатолієм Євдокименком, який був трубачем студентського естрадного оркестру. Незабаром до цього оркестру приєдналася і сама Ротару.

Такою Софія Ротару була в молодості

Як пізніше зізнавався Анатолій Євдокименко, він закохався у молоду співачку Софію Ротару з першого погляду, коли побачив її фото у журналі "Україна". Треба сказати, що на початку творчої кар’єри, власне як і зараз, артистка була темноволосою красунею з карими очима та виразними рисами обличчя. Тож не дивно, що шанувальники закохувалися в неї навіть по фото.

Софія Ротару та Анатолій Євдокменко в молодості

У 1968 році молода співачка з України Софія Ротару стала переможницею IX Всесвітнього фестивалю молоді та студентів у Болгарії. Тоді вона здобула золоту медаль за виконання української пісні "На камені стою" та молдавської пісні "Люблю весну". У тому ж році артистка стала дружиною свого коханого Анатолія, невдовзі вона народила йому єдиного сина Руслана. До речі, Євдокименко — єдиний чоловік у житті Ротару, співачка більше не виходила заміж після смерті чоловіка у 2002 році.

Софія Ротару та Анатолій Євдокменко у день весілля

Софія Ротару зараз

На початку війни Софія Ротару, з чуток, виїхала з України до Італії. Однак згодом повернулася і нібито продовжує жити у своєму особняку під Києвом. До речі, в окупованій Ялті залишилася вілла співачки, яку росіяни націоналізували. А вже під час війни артистка продала свою квартиру в Москві, яку колись їй подарував мер Москви.

Софія Ротару в день народження поділилася у соцмережах свіжими фото

У свій день народження Софія Ротару опублікувала у Instagram кілька свіжих фото, зроблених у Києві. На знімках артистка виглядає дуже молодо і свіжо, на ній стильне вбрання, а з обличчя не сходить мила посмішка.

Софія Ротару у день народження поділилася свіжими фото

