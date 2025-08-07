В нее влюблялись с первого взгляда: как в молодости выглядела София Ротару и какая она сейчас

Народная артистка Украины в этот день отмечает свой день рождения

София Ротару — известная певица и народная артистка Украины, которая даже во время войны остается жить около Киева. В этот день, 7 августа, она отмечает свой день рождение — ей исполнилось 78 лет.

"Телеграф" в честь дня рождения народной артистки решил вспомнить, как София Ротару выглядела в начале своего творческого пути. Также мы покажем свежую фотосессию певицы, на кадрах которой можно увидеть, как она выглядит сейчас.

София Ротару в молодости — какой она была

Будущая народная артистка родилась в селе Моршинцы на Буковине 7 августа 1947 года. София с детства увлекалась музыкой и проявляла вокальный талант, участвовала в разных музыкальный конкурсах.

Такой София Ротару была в молодости

После окончания школы училась в Черновицком музыкальном училище. К слову, именно там юная певица познакомилась со своим будущим мужем Анатолием Евдокименко, который был трубачом студенческого эстрадного оркестра. Вскоре к этому оркестру присоединилась и сама Ротару.

Такой София Ротару была в молодости

Как позже признавался Анатолий Евдокименко, он влюбился в молодую певицу Софию Ротару с первого взгляда, когда увидел ее фото в журнале "Украина". Надо сказать, что в начале творческой карьеры, собственной как и сейчас, артистка была темноволосой красоткой с карими глазами и выразительными чертами лица. Так что не удивительно, что поклонники влюблялись в нее даже по фото.

София Ротару и Анатолий Евдокменко в молодости

В 1968 молодая певица из Украины София Ротару стала победительницей IX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Болгарии. Тогда она получила золотую медаль за исполнение украинской песни "На камне стою" и молдавской песни "Люблю весну". В то же году артистка стала женой своего возлюбленного Анатолия, вскоре она родила ему единственного сына Руслана. К слову, Евдокименко — единственный мужчина в жизни Ротару, певица больше не выходила замуж после смерти мужа в 2002 году.

София Ротару и Анатолий Евдокменко в день свадьбы

София Ротару сейчас

В начале войны София Ротару, по слухам, выехала из Украины в Италию. Однако спустя время вернулась и якобы продолжает жить в своем особняке под Киевом. К слову, в оккупированной Ялте осталась вилла певицы, которую россияне национализировали. А уже во время войны артистка продала свою квартиру в Москве, которую ей когда-то подарил лично мэр Москвы.

София Ротару в день рождения поделилась в соцсетях свежими фото

В свой день рождения София Ротару опубликовала в Instagram несколько свежих фото, сделанных в Киеве. На снимках артистка выглядит очень моложаво и свежо, на ней стильные наряды, а с лица не сходит милая улыбка.

София Ротару в день рождения поделилась свежими фото

