Вийшла заміж за хокеїста і завершила співочу кар’єру: що відомо про племінницю Ротару і який вигляд вона має

Відома українська співачка Софія Ротару, яка зникла з усіх радарів, має племінницю Соню Кей. Дівчина тривалий час займалась музикою та випускала пісні. Останнім часом про виконавицю немає новин.

"Телеграф" з'ясував, хто така Соня Кей, і де вона зараз.

Біографія Соні Кей

Софія Хлябич народилась у 1990 році у Чернівцях. Її батько керував художнім ансамблем "Черемош", в якому була солісткою її матір Лідія Ротару. Також там співали сестри мами Софії — Ауріка та Софія Ротару. У 14 років Хлябич переїхала у Велику Британію, де навчалась на дизайнера інтер'єрів у Кінгстонському університеті.

Згодом Хлябич взяла псевдонім "Соня Кей" і почала співочу кар'єру. Першими треками стали "Дождь" і "Белый снег". У 2012 році дебютувала з концертною програмою та випустила кліп на пісню "Сумасшедшая любовь". Далі були сингли "По-английски", "Обними меня", "Вільна".

Соня Кей почала кар'єру приблизно у 2012 році, фото з мережі

Соня Кей - "Вільна"

У 2015 році Кей змінила стиль музики на тропікал-хауз. Невдовзі з'явилися кліпи на треки Out of My Mind, "Зоряний Саундтрек", "Рай" і "Ти мій всесвіт". У 2017 році "Зоряний Саундтрек" супроводжував осінньо-зимову колекцію бренду Vovk. У тому ж році співачка зіграла саму себе в українському серіаліті "Київ вдень та вночі". У кінороботі звучали пісні Кей "Ти мій Всесвіт", "Понад плаєм", "Рай" та "Зоряний Саундтрек".

Соня Кей грала у серіаліті "Київ вдень та вночі", фото з мережі

Соня Кей - "Зоряний Саундтрек"

У 2018 році Кей презентувала мініальбом "Слухай моє серце", який складався з пісень "Слухай моє серце", "Паралельний світ" та "Дежавю". Тоді виконавицю номінували на премію "Золота жар-птиця" як "Прорив року". Через рік Соня презентувала треки "На крилах життя" і "Лайви", а згодом пісню і кліп "Ходимо", який створив для неї Артем Пивоваров.

Соня Кей випускала багато україномовних треків, фото з мережі

Соня Кей - "Ходимо"

У 2020 році Кей вийшла заміж за хокеїста Олега Петрова та взяла творчу паузу. У 2021 році виконавиця повернулась до створення музики, випустивши мініальбом "Драйв". Серед треків — "Драйв", "Крихітка", "Забери" та "Відчуваю". Композиція "Драйв" потрапила у чарт Apple Music в категорії "Топ альбомів".

Соня Кей випускала мініальбом "Драйв", фото з мережі

Соня Кей вийшла заміж за хокеїста, фото з мережі

У 2022 році Соня Кей повідомила, що завершує музичну кар'єру. Вона написала, що разом з командою популяризувала українську музику.

"Вважаю, що я зі своєю командою зробили величезний внесок в українську музику. Ми показали, що українська мова є і завжди буде в тренді, і може звучати стильно і сучасно", — сказала виконавиця.

Де зараз Соня Кей

Після початку повномасштабного вторгнення виконавиця публікує злочини росіян в Україні. Також дівчина поширює світлини зі свого життя. Вона ділиться стильними луками, показує близьких, гуляє по Києву. Схоже, Соня поки не планує повертатися на сцену та насолоджується спокійним життям.

Соня Кей живе в Україні, фото з її інстаграму

Соня Кей показує модні луки, фото з її інстаграму

Соня Кей не часто показує себе в соцмережах, фото з її інстаграму

