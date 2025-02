Вышла замуж за хоккеиста и закончила певческую карьеру: что известно о племяннице Ротару и как она выглядит

Певица завершила карьеру более 3 лет назад

Известная украинская певица София Ротару, пропавшая со всех радаров, имеет племянницу Соню Кей. Девушка долгое время занималась музыкой и выпускала песни. В последнее время об исполнительнице нет новостей.

"Телеграф" выяснил, кто такая Соня Кей, и где она сейчас.

Биография Сони Кей

София Хлябич родилась в 1990 году в Черновцах. Ее отец руководил художественным ансамблем "Черемош", в котором была солисткой ее мать Лидия Ротару. Там пели сестры мамы Софии — Аурика и София Ротару. В 14 лет Хлябич переехала в Великобританию, где училась на дизайнера интерьеров в Кингстонском университете.

Впоследствии Хлябич взяла псевдоним "Соня Кей" и начала певческую карьеру. Первыми треками стали "Дождь" и "Белый снег". В 2012 году дебютировала с концертной программой и выпустила клип на песню "Сумасшедшая любовь". Дальше были синглы "По-английски", "Обними меня", "Вільна".

Соня Кей начала карьеру примерно в 2012 году, фото из сети

Соня Кей — "Вільна"

В 2015 году Кей сменила стиль музыки на тропикал-хауз. Вскоре появились клипы на треки Out of My Mind, "Зоряний Саундтрек", "Рай" и "Ти мій Всесвіт". В 2017 году "Звездный Саундтрек" сопровождал осенне-зимнюю коллекцию бренда Vovk. В том же году певица сыграла саму себя в украинском сериалити "Киев днем и ночью". В киноработе звучали песни Кей "Ти мій Всесвіт", "Понад плаєм", "Рай" та "Зоряний Саундтрек".

Соня Кей играла в сериалити "Киев днем и ночью", фото из сети

Соня Кей — "Зоряний Саундтрек"

В 2018 году Кей презентовала миниальбом "Слухай моє серце", состоявший из песен "Слухай моє серце", "Паралельний світ" и "Дежавю". Тогда исполнительницу номинировали на премию "Золотая жар-птица" как "Прорыв года". Через год Соня представила треки "На крилах життя" и "Лайви", а впоследствии песню и клип "Ходимо", который создал для нее Артем Пивоваров.

Соня Кей выпускала много украиноязычных треков, фото из сети

Соня Кей — "Ходимо"

В 2020 году Кей вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова и взяла творческую паузу. В 2021 году исполнительница вернулась к созданию музыки, выпустив миниальбом "Драйв". Среди треков — "Драйв", "Крихітка", "Забери" та "Відчуваю". Композиция "Драйв" попала в чарт Apple Music в категории "Топ альбомов".

Соня Кей выпускала миниальбом "Драйв", фото из сети

Соня Кей вышла замуж за хоккеиста, фото из сети

В 2022 году Соня Кей сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала, что вместе с командой популяризировала украинскую музыку.

"Считаю, что я со своей командой внесли огромный вклад в украинскую музыку. Мы показали, что украинский язык есть и всегда будет в тренде, и может звучать стильно и современно", — сказала исполнительница.

Где сейчас Соня Кей

После начала полномасштабного вторжения исполнительница публикует преступления россиян в Украине. Также девушка распространяет фотографии из своей жизни. Она делится стильными луками, показывает близких, гуляет по Киеву. Похоже, Соня пока не собирается возвращаться на сцену и наслаждается спокойной жизнью.

Соня Кей живет в Украине, фото с ее инстаграма

Соня Кей показывает модные луки, фото с ее инстаграма

Соня Кей не часто показывает себя в соцсетях, фото с ее инстаграма

