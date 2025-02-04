Вышла замуж за хоккеиста и закончила певческую карьеру: что известно о племяннице Ротару и как она выглядит
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Певица завершила карьеру более 3 лет назад
Известная украинская певица София Ротару, пропавшая со всех радаров, имеет племянницу Соню Кей. Девушка долгое время занималась музыкой и выпускала песни. В последнее время об исполнительнице нет новостей.
"Телеграф" выяснил, кто такая Соня Кей, и где она сейчас.
Биография Сони Кей
София Хлябич родилась в 1990 году в Черновцах. Ее отец руководил художественным ансамблем "Черемош", в котором была солисткой ее мать Лидия Ротару. Там пели сестры мамы Софии — Аурика и София Ротару. В 14 лет Хлябич переехала в Великобританию, где училась на дизайнера интерьеров в Кингстонском университете.
Впоследствии Хлябич взяла псевдоним "Соня Кей" и начала певческую карьеру. Первыми треками стали "Дождь" и "Белый снег". В 2012 году дебютировала с концертной программой и выпустила клип на песню "Сумасшедшая любовь". Дальше были синглы "По-английски", "Обними меня", "Вільна".
В 2015 году Кей сменила стиль музыки на тропикал-хауз. Вскоре появились клипы на треки Out of My Mind, "Зоряний Саундтрек", "Рай" и "Ти мій Всесвіт". В 2017 году "Звездный Саундтрек" сопровождал осенне-зимнюю коллекцию бренда Vovk. В том же году певица сыграла саму себя в украинском сериалити "Киев днем и ночью". В киноработе звучали песни Кей "Ти мій Всесвіт", "Понад плаєм", "Рай" та "Зоряний Саундтрек".
В 2018 году Кей презентовала миниальбом "Слухай моє серце", состоявший из песен "Слухай моє серце", "Паралельний світ" и "Дежавю". Тогда исполнительницу номинировали на премию "Золотая жар-птица" как "Прорыв года". Через год Соня представила треки "На крилах життя" и "Лайви", а впоследствии песню и клип "Ходимо", который создал для нее Артем Пивоваров.
В 2020 году Кей вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова и взяла творческую паузу. В 2021 году исполнительница вернулась к созданию музыки, выпустив миниальбом "Драйв". Среди треков — "Драйв", "Крихітка", "Забери" та "Відчуваю". Композиция "Драйв" попала в чарт Apple Music в категории "Топ альбомов".
В 2022 году Соня Кей сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала, что вместе с командой популяризировала украинскую музыку.
"Считаю, что я со своей командой внесли огромный вклад в украинскую музыку. Мы показали, что украинский язык есть и всегда будет в тренде, и может звучать стильно и современно", — сказала исполнительница.
Где сейчас Соня Кей
После начала полномасштабного вторжения исполнительница публикует преступления россиян в Украине. Также девушка распространяет фотографии из своей жизни. Она делится стильными луками, показывает близких, гуляет по Киеву. Похоже, Соня пока не собирается возвращаться на сцену и наслаждается спокойной жизнью.
Ранее "Телеграф" рассказывал о внуке Софии Ротаре — Анатолии Евдокименко. Он уехал из Украины во время полномасштабной войны.