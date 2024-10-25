Прожили у шлюбі 34 роки: як виглядає могила чоловіка Софії Ротару Анатолія Євдокименка

Чоловік Софії Ротару — засновник ансамблю "Червона рута"

Радянська та українська естрадна співачка Софія Ротару 23 роки тому втратила чоловіка. Анатолій Євдокименко помер 23 жовтня 2002 року. Він був відомим музикантом та керівником ансамблю "Червона рута". Історія їхнього кохання почалася ще зі студентських років.

Що варто знати:

Анатолій Євдокименко був керівником ансамблю "Червона рута" та прожив із Ротару у шлюбі 34 роки

Музикант помер 23 жовтня 2002 року після чотирьох інсультів

Він був похований на Байковому кладовищі у Києві

"Телеграф" вирішив пригадати, яким був шлюб Анатолія Євдокименка та Софії Ротару, як вони познайомилися, де похований чоловік співачки і як виглядає його могила.

Історія кохання Софії Ротару та Анатолія Євдокименка

Майбутнє подружжя познайомилося, навчаючись в університеті. У 1964 році Анатолій побачив Софію Ротару на обкладинці журналу і вирішив її завоювати. Тоді співачка брала участь у шоу талантів, який пізніше виграла. Переможницю помістили на обкладинку популярного тоді журналу "Україна". На той час Анатолій був трубачем. На завоювання дівчини у нього пішло два роки. Згодом пара одружилася.

Після одруження Анатолій Євдокименко створив ансамбль "Червона рута" і допомагав Софії Ротару стати популярною. Тривалий час жінка намагалася завагітніти, бо мріяла про дитину і навіть обманула чоловіка, сказавши, що вона вагітна. Однак за два місяці це бажання стало реальністю. У подружжя народився первісток Руслан.

Недуга Анатолія Євдокименка

У 1998 році Анатолій Євдокименко переніс перший інсульт. За чотири роки, у 2002 році, трапився четвертий інсульт артиста, у результаті якого він помер. Чоловікові було 60 років. Втрату чоловіка Софія Ротару перенесла дуже важко. Пара прожила у шлюбі 34 роки. Багато хто навіть вважав, що артистка більше не буде співати. Однак все ж зірка з часом повернулася на сцену.

Могила Анатолія Євдокименка

Похований артист на Байковому кладовищі. Софія Ротару тривалий час не показувала могилу чоловіка, однак вона відзначає дні народження чоловіка, викладаючи архівні світлини з коханим. Також вже другий рік поспіль, у роковини смерті Анатолія Євдокименка, Софія Ротару ділиться знімками із кладовища. Артистка виклала фото, на яких вона стоїть поруч із могилою чоловіка.

Софія Ротару на могилі чоловіка

