Глава ВООЗ розкритикував застосування бустерних щеплень від коронавірусу: у чому причина

Вакцинація від "корони" не охопила лише дві країни у світі.

Вакцинація від коронавірусу, яка в Україні перебуває на п’ятому етапі, йде не тим шляхом. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейєсус розкритикував процес вакцинації у світі.

Повний текст виступу розміщено на сайті організації.

Він зазначив, що у світі вводять у шість разів більше бустерних доз від COVID щодня, ніж робиться первинних у бідних країнах. Це йде всупереч планам ВООЗ про 40%-у вакцинацію мешканців усіх країн у 2021 році. Через застосування бустерних доз та вакцинації дітей, світові необхідно більше доз щеплень — на 550 млн. Багаті країни їх накопичують, тоді як у малозабезпечених не провакциновані групи ризику.

Гебрейєсус нагадав, що люди старшого віку (пенсіонери) та медпрацівники повинні вакцинуватися в першу чергу, а серед інших прерогативу повинні мати люди зі слабким імунітетом.

Він нагадав, що вакцинація не виключає ризик зараження, а лише знижує шанс смерті чи тяжкого перебігу хвороби. "Не можна вакцинувати свій вихід із пандемії ", — сказав Гебрейєсус під час виступу. За його даними, сплеск коронавірусу зафіксували і в малощеплених країнах східної Європи, і в добре охоплених вакцинацією країнах західної частини.

В Україні такої ж точки зору дотримується лікар-інфекціоніст Євгеній Дубровський. Він розповів, що серед щеплених у країні — більшість це працездатне населення.

Раніше "Телеграф" писав, як підготуватися до щеплення від коронавірусу та які медпроцедури не можна планувати після неї.