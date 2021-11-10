Як підготуватися до вакцинації від коронавірусу: прості правила

У центрі вакцинації чи поліклініці потрібно бути в масці.

В Україні понад 8,1 млн. громадян вже закінчили курс імунізації від коронавірусу. Попри те, що вже заявили про ймовірність щорічних вакцинацій від "корони", зараз вона включає два або одне щеплення в залежності від препарату.

На основі рекомендацій МОЗ "Телеграф" зібрав просту інструкцію як підготуватися до вакцинації.

Перед тим як щепитися від коронавірусу важливо знати, чи немає у вас протипоказань або особливих станів організму. Так, вакцинація препаратом CoronaVac заборонена вагітним жінкам.

Читайте також: Категорія Україна Протипоказання до COVID-вакцинації: яку відстрочку від щеплення можна отримати Абсолютне протипоказання лише одне – гостра реакція на першу дозу, але й тут є нюанс.

У день вакцинації потрібно мати гарне самопочуття. Щеплення варто відкласти, якщо у вас гостра стадія хвороби або температура.

У МОЗ зазначають, що додаткових аналізів перед вакцинацією робити не потрібно. Якщо у вас є якісь проблеми зі здоров’ям, то вид вакцини краще вибрати спільно з лікарем.

Вакцинація може спричинити підвищення температури, стомлюваність чи біль у м’язах. Превентивно перед вакцинацією приймати знеболювальні або жарознижувальні препарати не потрібно. Якщо є необхідність — їх приймають після появи дискомфорту.

Не варто планувати мамографічне дослідження після вакцинації препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech — він може викликати в окремих випадках збільшення лімфовузлів.

Які документи необхідні

З собою потрібно мати паспорт та номер картки платника податків (ІПН). Декларацію з лікарем мати необов’язково.

Раніше "Телеграф" писав, що робити тим, хто не встиг вчасно отримати другу дозу щеплення.