Як підготуватися до вакцинації від коронавірусу: прості правила
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 130
У центрі вакцинації чи поліклініці потрібно бути в масці.
В Україні понад 8,1 млн. громадян вже закінчили курс імунізації від коронавірусу. Попри те, що вже заявили про ймовірність щорічних вакцинацій від "корони", зараз вона включає два або одне щеплення в залежності від препарату.
На основі рекомендацій МОЗ "Телеграф" зібрав просту інструкцію як підготуватися до вакцинації.
- Перед тим як щепитися від коронавірусу важливо знати, чи немає у вас протипоказань або особливих станів організму. Так, вакцинація препаратом CoronaVac заборонена вагітним жінкам.
- У день вакцинації потрібно мати гарне самопочуття. Щеплення варто відкласти, якщо у вас гостра стадія хвороби або температура.
- У МОЗ зазначають, що додаткових аналізів перед вакцинацією робити не потрібно. Якщо у вас є якісь проблеми зі здоров’ям, то вид вакцини краще вибрати спільно з лікарем.
- Вакцинація може спричинити підвищення температури, стомлюваність чи біль у м’язах. Превентивно перед вакцинацією приймати знеболювальні або жарознижувальні препарати не потрібно. Якщо є необхідність — їх приймають після появи дискомфорту.
- Не варто планувати мамографічне дослідження після вакцинації препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech — він може викликати в окремих випадках збільшення лімфовузлів.
Які документи необхідні
З собою потрібно мати паспорт та номер картки платника податків (ІПН). Декларацію з лікарем мати необов’язково.
Раніше "Телеграф" писав, що робити тим, хто не встиг вчасно отримати другу дозу щеплення.