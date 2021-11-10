Рус

Як підготуватися до вакцинації від коронавірусу: прості правила

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
130
В Україні від коронавірусу щеплюють 4 вакцинами. Новина оновлена 10 листопада 2021, 14:22
В Україні від коронавірусу щеплюють 4 вакцинами.

У центрі вакцинації чи поліклініці потрібно бути в масці.

В Україні понад 8,1 млн. громадян вже закінчили курс імунізації від коронавірусу. Попри те, що вже заявили про ймовірність щорічних вакцинацій від "корони", зараз вона включає два або одне щеплення в залежності від препарату.

На основі рекомендацій МОЗ "Телеграф" зібрав просту інструкцію як підготуватися до вакцинації.

  • Перед тим як щепитися від коронавірусу важливо знати, чи немає у вас протипоказань або особливих станів організму. Так, вакцинація препаратом CoronaVac заборонена вагітним жінкам.
  • У день вакцинації потрібно мати гарне самопочуття. Щеплення варто відкласти, якщо у вас гостра стадія хвороби або температура.
  • У МОЗ зазначають, що додаткових аналізів перед вакцинацією робити не потрібно. Якщо у вас є якісь проблеми зі здоров’ям, то вид вакцини краще вибрати спільно з лікарем.
  • Вакцинація може спричинити підвищення температури, стомлюваність чи біль у м’язах. Превентивно перед вакцинацією приймати знеболювальні або жарознижувальні препарати не потрібно. Якщо є необхідність — їх приймають після появи дискомфорту.
  • Не варто планувати мамографічне дослідження після вакцинації препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech — він може викликати в окремих випадках збільшення лімфовузлів.

Які документи необхідні

З собою потрібно мати паспорт та номер картки платника податків (ІПН). Декларацію з лікарем мати необов’язково.

Раніше "Телеграф" писав, що робити тим, хто не встиг вчасно отримати другу дозу щеплення.

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
Коронавірус в Україні продовжує поширюватися
Україна
Вдвічі обганяємо Індію та Румунію: Україна третя у світі за смертністю від коронавірусу
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні продовжує поширюватися
Вдвічі обганяємо Індію та Румунію: Україна третя у світі за смертністю від коронавірусу
Дата публікації
Категорія
За що вбили Миколу Балабатька?
"Він ніколи навіть не намагався переходити на українську мову": що говорять про вбитого Миколу Балабатька його близькі
Дата публікації
Категорія
Багато міст зберігають онлайн навчання.
Через вбивчу хвилю коронавірусу школярам продовжують "дистанційку", але не всім: дані по містах
Дата публікації
Категорія
Такий вигляд має тепер вихід зі станції метро Палац спорту
Паркування біля метро: хто перетворив міську землю біля станції "Палац спорту" на приватну стоянку
Дата публікації
Категорія
Микола Харківський, який влаштував смертельну ДТП
Адвокат потерпілих про ув’язненого Колю Харківського: Жодної провини та каяття