Друга доза вакцини від коронавірусу: що робити, якщо не встигли вчасно зробити друге щеплення

Медики звертають увагу на те, що краще зробити друге щеплення не вчасно, ніж не робити його зовсім

Цілком щепленими від коронавірусу українці вважаються лише після того, як отримають другу дозу препарату проти COVID-19, якщо немає протипоказань до вакцинації.

Про це у вівторок, 9 листопада, нагадують у Міністерстві охорони здоров’я України.

Згідно з рекомендаціями МОЗ, необхідно робити мінімальні інтервали між введенням вакцини, які встановлені інструкціями до них:

CoronaVac/Sinovac – 14-28 днів;

Comirnaty/Pfizer — 21-28 днів;

Moderna – 28 днів;

AstraZeneca – 4-12 тижнів.

Для вакцинації другою дозою українців запросять за номером телефону, який залишили під час першого щеплення. Якщо ви щеплювалися в масових центрах вакцинації, то друге щеплення вам зроблять там же. Якщо записував роботодавець, він повинен організувати і другу вакцинацію.

У разі коли другу дозу щеплення ввели раніше або пізніше запланованого часу, то в будь-якому випадку це буде вважатися повним курсом вакцинації. Людина, яка отримала щеплення з порушенням рекомендованого інтервалу, також зможе отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію та COVID-сертифікат.

Крім того, сьогодні немає конкретно позначеного найпізнішого терміну введення другої дози вакцини, які використовують у нашій країні, а у світі досі проводять випробування щодо того, що буде, якщо зробити щеплення за умови збільшення або зменшення інтервалів між дозами.

У Центрі громадського здоров’яакцентують увагу на тому, що щеплення краще зробити пізніше за рекомендовані терміни, ніж не зробити його взагалі.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я опублікували новий список людей, яким обов’язково доведеться зробити щеплення від коронавірусу.