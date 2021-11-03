Правда про вакцинацію: що говорив Дубровський про COVID в Україні

Євгена Дубровського звільнили з Київської клінічної лікарні №4.

Лікар-інфекціоніст Євгеній Дубровський, який після звільнення заявив про тиск "зверху", відомий своєю критикою сертифікатів про вакцинацію та всієї імунізаційної компанії в цілому.

"Телеграф" зібрав найбільш значущі висловлювання медика щодо ситуації з коронавірусом в Україні.

Ще на початку осені, коли показники смертності та захворюваності на коронавірус ще тільки починали зростати, він зазначав, що перехворілі на коронавірус несуть менший ризик, ніж вакциновані люди.

Дубровський неодноразово заявляв, що імунітет після перенесеного ковіду набагато кращий за отриманий при вакцинації. Він порушував питання "зелених" сертифікатів для тих, хто переміг вірусу і ставив питання, чому перехворілих не прирівняли у правах до вакцинованих.

Зазначимо, що частково розпочато реалізацію цього процесу — у "Дії" вже тестують сертифікати про перенесений коронавірус.

Одна з останніх заяв Дубровського стосувалася всієї вакцинаційної кампанії в Україні. Він нагадав, що щеплення від коронавірусу покликані вберегти групу ризику. В Україні через обмеження та правила більшість вакцинованих — працездатне населення. Також серед щеплених багато перехворілих, які і так найрідше потрапляють у стаціонар повторно. Дубровський зазначив, що така вакцинація не знижує навантаження на медичну систему країни.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві проходить масова акція проти вакцинації від коронавірусу — її учасники практично паралізували рух у центрі столиці, перекривши вулиці.