Вакцини від коронавірусу в Україні: яке щеплення краще вибрати

Медики рекомендують щеплюватись будь-яким доступним у нашій країні препаратом

В Україні наразі триває п’ятий етап вакцинації від коронавірусу в Україні.

Міністерство охорони здоров’я акцентує увагу на тому, що всі охочі можуть зробити щеплення у будь-якому зручному для себе пункті вакцинації чи центрі масової вакцинації. При цьому щеплення роблять добровільно і безкоштовно.

Зараз у нашій країні доступні такі вакцини:

AstraZeneca (Covishield, SKBio) індійського, корейського чи італійського походження;

CoronaVac/Sinovac Biotech;

Comirnaty/Pfizer-BioNTech;

Модерна.

Вибрати, яким препаратом вакцинуватися в Україні поки що не можна. Якщо у вас є алергія чи протипоказання до тієї чи іншої вакцини, то про це необхідно повідомити сімейного лікаря і тоді разом із лікарем можна визначити, якою вакциною краще щеплюватися, кажуть медики.

При цьому в МОЗ акцентують увагу на тому, що всі препарати, які використовують для щеплення українців, схвалено Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного використання та всі вони безпечні. У відомстві найкращою вакциною називають ту, яка доступна в момент, коли ви вирішили вакцинуватися.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, як підготуватись до вакцинації від коронавірусу.

Зазначимо, що інформація про вакцини ґрунтується на матеріалах Міністерства охорони здоров’я України та Всесвітньої організації охорони здоров’я. Інформація в цьому тексті має суто інформаційний характер і не може застосовуватися для остаточного встановлення діагнозу та не є закликом до вакцинації.