В Україні рекордна кількість одужалих, але й захворюваність зростає: COVID-зведення на 11 листопада

У Києві за добу захворіло понад дві тисячі людей

Ранок четверга, 11 листопада, Україна зустрічає із 24 747 новими кейсами коронавірусної хвороби. Це, на щастя, не рекорд за захворілими за добу, але все одно їх кількість дещо перевищує цифру хворих за день до цього.

Такі цифри повідомляє найсвіжіша статистика від Міністерства охорони здоров’я.

Слід зазначити, що за минулу добу в Україні:

всього захворіли — 24 747 осіб (проти 23 283 напередодні);

осіб (проти 23 283 напередодні); госпіталізовано – 4778 осіб (раніше — 5696);

осіб (раніше — 5696); померли через COVID-19 – 652 особи (за добу до цього – 816);

особи (за добу до цього – 816); успішно подолали хворобу — 18896 осіб (напередодні — 16277).

Зазначимо, що така кількість видужалих за добу є відносним рекордом за весь час пандемії, і абсолютною — за нинішню хвилю коронавірусу. Цифри більше фіксувалися лише навесні 2021 року.

Лідерство серед регіонів за кількістю нових хворих утримує столиця — за добу в Києві захворіло 2002 особи. Також до першої п’ятірки увійшли Дніпропетровщина (1999), Харківщина (1550), Одещина (1469) та Полтавщина (1327). Найменше захворіло людей за добу на Кіровоградщині — всього 192 особи.

Додамо, що за середу, 10 листопада, було вакциновано 277 097 українців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні переглянули перелік професій, які зобов’язали вакцинуватися проти "корони". Хто ще тепер повинен отримати своє щеплення, читайте у нашому матеріалі.