Не упустити погіршення при коронавірусі: лікар назвав аналіз, який потрібно здати з 6 дня хвороби

Лікар переконаний, що цей аналіз потрібно здати з 6 по 8 день інфікування ковідом

Україна продовжує бити власні рекорди щодо захворюваності на коронавірус і госпіталізації, яка 17 листопада збільшилася вдвічі. Проте, на жаль, у багатьох випадках без лікарні не обійтися. А виявити це допоможе аналіз, який необхідно здати кожному вже з 6-го дня хвороби.

Так, за словами головлікаря однієї з приватних клінік Львова Тараса Жиравецького, з 6 по 8 день захворювання для розуміння складності перебігу хвороби необхідно здати аналіз на С-реактивний протеїн або С-реактивний білок (друга його назва).

"Якщо цей показник високий, будь ласка, зверніться до свого лікаря", — закликає Жиравецький.

До речі, багато сімейних лікарів радять здавати С-реактивний білок неодноразово, а кожні три дні для того, щоб бачити динаміку і не втратити час.

Ціна на даний вид діагностики є прийнятною: від 70 до 120 грн, залежно від лабораторії.

Важливо! Думка про коронавірус, відображена в цьому матеріалі, є особистим судженням лікаря і не може бути використана як етап діагностики або лікування захворювання.

Раніше лікар розповів, який аналіз обов’язково слід здати після коронавірусу. Не виключено, що саме він може стати найпопулярнішим у світі у 2022 році.