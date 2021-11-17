Табу для нещеплених: куди в Україні не пустять без ковід-сертифіката про вакцинацію

"Телеграф" із посиланням на уряд нагадує, що працюватиме для всіх українців без винятку, а які місця — лише для вакцинованих

Україна входить у світовий топ країн, де коронавірус поширюється найбільшими темпами, у зв’язку з чим уже 17 областей та столиця перейшли до "червоної" зони карантину. І хоч уряд не посилює правила локдауну, мільйони нещеплених українців все ж таки задаються питаннями: куди можна потрапити без ковід-сертифікатів, а які місця будуть суворо "під замком".

Так, одне з найбільш хвилюючих питань — чи пускатимуть у продуктові магазини та аптеки невакцинованих людей, якщо ситуація продовжуватиме погіршуватися. Відповідь на нього дав головний санітарний лікар Ігор Кузін, за словами якого ліки та продукти завжди будуть поза заборонами і люди без ковід-сертифікатів зможуть відвідувати ці торгові точки за будь-якої епідостановки.

Що ж до інших місць, які доступні в "червоній" зоні без документів про вакцинацію, серед них:

лікарні;

ветеринарні клініки та зоомагазини;

банки;

АЗС;

дитячі садки.

Для тих, хто не щеплений, під забороною:

усі масові заходи;

відвідування кафе та ресторанів;

ТРЦ;

робота магазинів одягу та аксесуарів;

салони краси;

кінотеатри;

ринки;

спортзали, басейни та фітнес-центри;

готелі та хостели;

заняття у навчальних закладах.

У деяких областях також запровадили заборону на поїздки у громадському транспорті без ковід-сертифікатів.

Втім, всі перераховані вище заборони перестають діяти за наявності "зеленого" ковід-сертифікату, який підтверджує повний курс імунізації проти коронавірусу. В уряді нагадують, що це шанс повернутися до того життя, яке було до пандемії, за винятком лише носіння масок та дотримання соцдистанції в 1,5 метра у громадських місцях.

Нагадаємо, що відтепер дізнатися адресу найближчого пункту вакцинації проти коронавірусу, а також кількість та наявність щеплення виробництва тієї чи іншої компанії можна за допомогою кількох кліків.