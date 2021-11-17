Табу для непривитых: куда в Украине не пустят без ковид-сертификата о вакцинации
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"Телеграф" со ссылкой на правительство напоминает, что будет работать для всех украинцев без исключения, а какие места — только для вакцинированных
Украина входит в мировой топ стран, где коронавирус распространяется наибольшими темпами, в связи с чем уже 17 областей и столица перешли в "красную" зону карантина. И хоть правительство не ужесточает правила локдауна, миллионы непривитых украинцев все же задаются вопросами: куда можно попасть без ковид-сертификатов, а какие места будут строго "под замком".
Так, один из самых волнующих вопросов — будут ли пускать в продуктовые магазины и аптеки невакцинированных людей, если ситуация продолжит ухудшаться. Ответ на него дал главный санитарный врач Игорь Кузин, по словам которого лекарства и продукты всегда будут вне запретов и люди без ковид-сертификатов смогут посещать эти торговые точки при любой эпидобстановке.
Что же касается остальных мест, которые доступны в "красной" зоне без документов о вакцинации, среди них:
- больницы;
- ветеринарные клиники и зоомагазины;
- банки;
- АЗС;
- детские садики.
Для тех, кто не привит, под запретом:
- все массовые мероприятия;
- посещение кафе и ресторанов;
- ТРЦ;
- работа магазинов одежды и аксессуаров;
- салоны красоты;
- кинотеатры;
- рынки;
- спортзалы, бассейны и фитнес-центры;
- отели и хостелы;
- занятия в учебных заведениях.
В некоторых областях также ввели запрет на поездки в общественном транспорте без ковид-сертификатов.
Впрочем, все вышеперечисленные запреты перестают действовать при наличии "зеленого" ковид-сертификата, который подтверждает полный курс иммунизации против коронавируса. В правительстве напоминают, что это шанс вернуться к той жизни, которая была до пандемии, за исключением лишь ношения масок и соблюдения соцдистанции в 1,5 метра в общественных местах.
Напомним, что отныне узнать адрес ближайшего пункта вакцинации против коронавируса, а также количество и наличие прививки производства той или иной компании можно с помощью нескольких кликов.
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