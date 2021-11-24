"Моліться Богу": на мітингу антиприщепників під Радою ледве пояснили свої вимоги і позицію (відео)

Противники вакцинації з журналістами спілкувалися неохоче.

У Києві біля будівлі Верховної Ради у середу, 24 листопада, зібралася група супротивників вакцинації. Після збору під будинком парламенту кілька сотень людей рушили до будівлі СБУ.

На місці побував кореспондент "Телеграфа", якому вдалося взяти коментарі у присутніх на акції.

Попри те, що людей зібралося досить багато, здебільшого спілкуватися з журналістами вони відмовлялися, а інші взагалі не змогли пояснити свою позицію.

Втім, одна з учасниць демонстрації заявила, що прийшла на акцію, оскільки "проти дослідів над людьми" та примусової вакцинації дітей.

"Треба вживати менше хімії, садити більше дерев, молитися богу і прощати ворогів, але не Путіна, звичайно", — сказала вона, додавши, що "штучного імунітету" їй не потрібно.

Варто зазначити, що більшість присутніх на акції не дотримувалися соціальної дистанції та були без масок.

За словами демонстрантів, їх мало бути набагато більше, але більшість не змогла приїхати з їхніх регіонів через обмеження на подорожі.

У коментарях до трансляції "Телеграфа" думка людей розділилися, прозвучали думки про те, що мітинг був проплачений, а інші все ж таки закликали сходити вакцинуватися, посилаючись на власний досвід хвороби.

Проте знайшлися й прибічники антивакцинаторів.

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 24 листопада в Україні зафіксовано понад 14 тисяч нових випадків COVID-19, при цьому помітно зріс рівень госпіталізації. Попри це, експерти НАН стверджують, що пік нової хвилі епідемії вже пройшов.