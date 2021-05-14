Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что министра здравоохранения Максима Степанова уволят. Об этом он сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера". По словам Арахамии, увольнение Степанова произойдет "с большой вероятностью". "Будет представление на его увольнение, а потом голосование в Раде и там решит зал", - сказал он. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Главной причиной для увольнения главы Минздрава в "СН" считают провал кампании по закупке вакцин от коронавируса. Арахамия указал, что основную работу по организации поставок вакцин в Украину выполнили президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак. На место Степанова будет предложена кандидатура главного санврача Украины Виктора Ляшко. Арахамия отметил, что Ляшко не несет ответственности за провал кампании по вакцинации, поскольку на нем была организация карантинных мероприятий. Накануне сразу несколько собеседников "не под запись" назвали "Телеграфу" три варианта развития событий со Степановым, среди которых назначение на его место Ляшко. Его называют одним из наиболее вероятных кандидатов, потому что он уже вовлечен в работу МОЗ, и у него не такой высокий антирейтинг, как у Степанова. Однако, в Офисе президента все равно вероятно рассматривают и других кандидатов, так как с Ляшко у ОП особенная история отношений.