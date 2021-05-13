Минус Степанов: когда рассмотрят отставку министра здравоохранения и кто сядет в его кресло

После назначения Германа Галущенко министром энергетики и переходом Юрия Витренко в «Нафтогаз», следующей ротацией в Кабинете министров может стать замена министра здравоохранения Максима Степанова, чьей отставки уже давно добивается ряд парламентских фракций и политиков. О том, что такая ротация возможна, говорит уже и премьер-министр Денис Шмыгаль, с которым, как говорят в стенах Верховной Рады, у Степанова в последнее время ухудшились отношения. Подробнее о том, когда возможно голосование и кто может заменить министра, в нашем материале.

Претензий к Максиму Степанову, который стал третьим министром здравоохранения за время пандемии, накопилось немало. Это и отсутствие массового тестирования украинцев, которого нет с самого начала эпидемии, скандалы с закупками вакцин, в результате чего Украина прививает своих граждан медленнее всех стран в Европе. И хоть Степанов публично хвалится рамочными договорами на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer, нужно понимать, что рамочный договор совсем не означает поставку и тем более не гарантирует сроки. И пока министр Степанов радостно рапортует о завершении третьей волны эпидемии, на местах до сих пор наблюдаются проблемы с кислородом, а пациентов из больниц выписывают с низкой сатурацией - спасение их жизней снова ложится на плечи волонтеров.

И хотя ранее во власти успешно отмахивались от перспективы замены Степанова, теперь даже в родной для президента фракции «Слуга народа» звучит все больше недовольных вопросов к министру.

На этой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль косвенно дал понять, что Верховная Рада уже в ближайшее время может уволить одного министра – здравоохранения.

«Неприкасаемых нет и ротации в правительстве возможны. Конкретных кандидатур на сегодняшний день у меня на рассмотрении нет… В Верховной раде собраны подписи, фактически есть постановление об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова. Это пока единственная точка напряжения, которая существует по отношению к министрам», – сообщил Шмыгаль в интервью «РБК-Украина».

Такой комментарий объясняется тем, что, как неофициально говорят депутаты, отношения между Шмыгалем и Степановым сейчас не из лучших, недовольны ним и в Офисе президента и в Верховной Раде. По сути, Степанов стал сейчас одним из основных собирателей негатива.

Еще до майских праздников фракция «Голос», которая в последние месяцы систематически выступает с критикой министра, собрала 150 голосов за постановление о вынесении на внеочередное заседание вопроса об увольнении Степанова с должности министра здравоохранения. По словам народного депутата от «Голоса» Ярослава Железняка, среди 150 подписей, есть 70 подписей народных депутатов от фракции «Слуга народа», в том числе, подписался и глава комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

Однако на самом комитете вопрос отставки еще не рассматривали, и, как говорят во фракции «слуг», решение вопроса будет зависеть и от того, как Степанов «пройдет комитет». Кроме того, Степанова хотят заслушать на фракции «СН», заседание которой, как рассказала изданию заместитель главы фракции Евгения Кравчук, планируется на пятницу, хотя ранее глава фракции Давид Арахамия анонсировал ее на четверг, 13 мая. Там же, на фракции хотят обсудить вопрос его отставки. А само внеочередное заседание должно состояться на следующей пленарной неделе, то есть, с 17 мая. Правда, пока, как не под запись говорят изданию депутаты-слуги, все упирается в кандидатуру на замену. «Официально фракция пока не обсуждает никакую кандидатуру и никаких разговоров с депутатами не ведется», - прокомментировал "Телеграфу" нардеп Роман Грищук.

А вот не под запись несколько собеседников издания говорит, что пока есть три варианта развития событий: первый – назначение санитарного врача Виктора Ляшко. Его называют одним из наиболее вероятных кандидатов, потому что он уже вовлечен в работу МОЗ, и у него не такой высокий антирейтинг, как у Степанова. Однако, в Офисе президента все равно рассматривают возможности назначить кого-то другого, так как с Ляшко у ОП особенная история отношений. Перед выборами мэра Киева, Виктор Ляшко был одним из кандидатов в противники Виталию Кличко, наравне с протеже главы ОП Андрея Ермака Николаем Тищенко, под Ляшко даже начинала работать компания политтехнологов, однако из-за того, что на тот момент у него по внутренним опросам были высокие показатели антирейтинга, от идеи выдвижения Ляшко решили отказаться, и выдвинуть депутата Ирину Верещук.

Позже Ляшко должен был стать кандидатом в мэры столицы от партии «За будущее», однако и там, в результате склонились к иному варианту. Теперь же Ляшко активно работает на поприще МОЗ, хотя после прихода Степанова, последний стал перебирать на себя публичность. Впрочем, больше в негативном ключе, учитывая скандалы с закупкой вакцин, конфликты на телеэфирах с волонтерами и манипулирование статистикой. У Ляшко в ответ на вопрос о том, предлагали ли ему официально во власти возглавить МОЗ, информацию не опровергли и не подтвердили, ответив, что «Пока по этой теме нет комментариев».

«Ляшко сам давно хочет занять эту позицию, но вопрос в том, что за отставку 226 голосов уже насобирается, а вот за его назначение – большой вопрос, так как он же тоже работает в МОЗ, который сейчас все подряд критикуют»,- комментирует один из членов монобольшинства не под запись.

Поэтому как вариант, уволить Степанова, а руководить ведомством с приставкой и.о. оставить его заместителя. Правда, против такого развития событий выступает ряд народных депутатов, учитывая непростую ситуацию с COVID-19, поиск другого кандидата, как третий вариант развития событий, который бы сейчас захотел возглавить МОЗ также осложняется тем, что кого бы ни назначили, он априори будет вызывать много критики со стороны общества, уставшего от карантина и недовольного темпами вакцинации. Хотя, по мнению политического эксперта Владимира Фесенко, вопрос может сдвинуться с мертвой точки только после того, как его инициирует Офис президента или в Кабмине. «Вспомните, за последнее время хоть одного министра увольнял парламент? Нет. Они не будут идти на уступки оппозиции, даже несмотря на то, что среди подписавшихся есть 70 «слуг». Увольнять будут либо как раньше –через Кабинет министров, либо решением ОП руками «слуг народа»,- прокомментировал Фесенко.

Отметим, слухи об отставке Степанова периодически появляются в прессе. В последний раз об этом говорили в конце апреля.