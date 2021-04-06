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Украина закупила 10 миллионов доз вакцины Pfizer, но к Зеленскому снова возникли вопросы

Украина закупила 10 миллионов доз вакцины Pfizer, но к Зеленскому снова возникли вопросы
Обновлено 20:08 Сегодня Телеграф

Украина договорилась с компанией Pfizer о поставке 10 миллионов доз вакцины от коронавируса. 

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОПУ

"Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев - мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer", - сказал он. 

Однако в сообщении отмечается, что переговорным процессом занимался глава Офиса президента Андрей Ермак. 

Из-за этого нюанса к Зеленскому в тот же момент возникли вопросы. 

"На сайте ОП пишут, что главный по всем вопросам в стране Ермак договорился о поставках 10 млн доз вакцины Pfizer. Напомните, пожалуйста, какие обязанности у министра Степанова?", - написала в своем Фейсбук журналистка Марина Шашкова. 

Как сообщалось ранее, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что медсистема Украины на пределе своих возможностей и далее наращивать количество коек с кислородом невозможно. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Вакцины, Pfizer, Владимир Зеленский, Covid-19.
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