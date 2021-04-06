Украина закупила 10 миллионов доз вакцины Pfizer, но к Зеленскому снова возникли вопросы

Украина договорилась с компанией Pfizer о поставке 10 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОПУ.

"Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев - мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer", - сказал он.

Однако в сообщении отмечается, что переговорным процессом занимался глава Офиса президента Андрей Ермак.

Из-за этого нюанса к Зеленскому в тот же момент возникли вопросы.

"На сайте ОП пишут, что главный по всем вопросам в стране Ермак договорился о поставках 10 млн доз вакцины Pfizer. Напомните, пожалуйста, какие обязанности у министра Степанова?", - написала в своем Фейсбук журналистка Марина Шашкова.

Как сообщалось ранее, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что медсистема Украины на пределе своих возможностей и далее наращивать количество коек с кислородом невозможно.