Степанов признался, что украинская медсистема доведена до предела

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Вторник, 06.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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11:31 Сегодня Телеграф

В настоящее время заполненность коек с кислородом для больных коронавирусом COVID-19 в Украине составляет около 58%, а увеличивать количество таких койкомест больше не представляется возможным.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге во вторник, 6 апреля.

"Общая заполняемость коек с кислородом составляет около 58% и она продолжает расти. Если посмотреть, где наиболее напряженная ситуация, в каких регионах, то это Киев, наша столица, это Хмельницкая область, это Николаевская область, это Житомирская область. Это те регионы, где наибольшее количество заполненных коек с кислородом. Все они находятся на красном уровне эпидемиологической опасности. Находятся они там потому, что эпидситуация достаточно сложная, достаточно тяжелая, на грани критичности", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что сейчас в больницах Украины находится более 47 тысяч больных коронавирусной болезнью при предельном числе коек с кислородом немногим более 67 тысяч.

"Мы увеличили уже количество коек и мощности нашей медицинской системы до просто невероятных цифр. У нас количество коек с кислородом составляет более 67 тысяч. И это уже мы дошли до определенного предела и увеличивать дальше просто некуда, потому что другие болезни не делали каникул и их надо также лечить", – заявил он.

Министр также констатировал, что недельная динамика эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине ухудшилась: в стране продолжает расти количество новых и летальных исходов.

"Статистика за прошедшую неделю достаточно печальная. В динамике, если проанализировать, например, количество смертельных случаев, то за неделю эта цифра составила 2 455, что на 400 смертельных случаев больше, чем на позапрошлой неделе. Также у нас выросло общее количество заболевших за неделю и составило 103 497 сообщений о заболеваемости COVID-19 за неделю", - сказал Степанов.

Как сообщалось, в Украине за понедельник, 5 апреля, зафиксировали 13 276 новых случаев коронавирусной болезни. Госпитализировали же за сутки более 2,5 тыс. человек.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Кислород, Коронавирус, Максим Степанов, Предел, Covid-19, койки.
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