Количество заболевших коронавирусом в Украине вновь растет, как и число скончавшихся: статистика на 6 апреля

В Украине за понедельник, 5 апреля, зафиксировали 13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 508 детей и 338 медработников. Это более чем на три тысячи больше, чем днем раннее.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook утром 6 апреля.

Также за минувшие сутки в Украине:

госпитализированы - 2545 человек;

летальных случаев - 430;

выздоровели – 10 240 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 91 978 (в том числе методом ПЦР – 41 512, методом ИФА – 21 279, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 187).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1436), г. Киев (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1 769 164 лица;

выздоровели – 1 362 379 человек;

летальных исходов - 35 017;

проведения ПЦР-тестов – 8 397 586.

Также в понедельник в Украине было привито от коронавируса 12 856 человек.

"304 680 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 304 678 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - добавил Степанов.

Как сообщалось, 5 апреля мэр столицы Виталий Кличко заявил, что если локдаун в Киеве, введенный из-за коронавируса с 5 апреля, не окажет необходимого действия, в городе могут объявить чрезвычайное положение.