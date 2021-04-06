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Вторник, 06.04.2021
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Количество заболевших коронавирусом в Украине вновь растет, как и число скончавшихся: статистика на 6 апреля
Количество заболевших коронавирусом в Украине вновь растет, как и число скончавшихся: статистика на 6 апреля

Количество заболевших коронавирусом в Украине вновь растет, как и число скончавшихся: статистика на 6 апреля

Количество заболевших коронавирусом в Украине вновь растет, как и число скончавшихся: статистика на 6 апреля
08:31 Сегодня Телеграф

В Украине за понедельник, 5 апреля, зафиксировали 13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 508 детей и 338 медработников. Это более чем на три тысячи больше, чем днем раннее.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook утром 6 апреля.

Также за минувшие сутки в Украине:

  • госпитализированы - 2545 человек;
  • летальных случаев - 430;
  • выздоровели – 10 240 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 91 978 (в том числе методом ПЦР – 41 512, методом ИФА – 21 279, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 187).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1436), г. Киев (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

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За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 1 769 164 лица;
  • выздоровели – 1 362 379 человек;
  • летальных исходов - 35 017;
  • проведения ПЦР-тестов – 8 397 586.

Также в понедельник в Украине было привито от коронавируса 12 856 человек.

"304 680 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 304 678 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - добавил Степанов.

МОЗ_6 апреля

Как сообщалось, 5 апреля мэр столицы Виталий Кличко заявил, что если локдаун в Киеве, введенный из-за коронавируса с 5 апреля, не окажет необходимого действия, в городе могут объявить чрезвычайное положение.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Статистика, Регионы, Умершие, Коронавирус, Максим Степанов, Заболевшие, Covid-19.
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