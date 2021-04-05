Скачать
Понедельник, 05.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Контроль спецпропусков и громкоговорители на колесах: как полицейские следят за соблюдением локдауна в Киеве (фото, видео)
Контроль спецпропусков и громкоговорители на колесах: как полицейские следят за соблюдением локдауна в Киеве (фото, видео)
На Индонезию обрушилось мощное наводнение: власти насчитали 55 жертв, но люди продолжают гибнуть (видео)
На Индонезию обрушилось мощное наводнение: власти насчитали 55 жертв, но люди продолжают гибнуть (видео)
В Чехии столкнулись два грузовых поезда, есть погибший - подробности трагедии
В Чехии столкнулись два грузовых поезда, есть погибший - подробности трагедии
В Киеве 5 апреля начался локдаун: о каких правилах следует знать жителям столицы
В Киеве 5 апреля начался локдаун: о каких правилах следует знать жителям столицы

Когда нужно ложиться в больницу при коронавирусе: доктор Комаровский рассказал о показаниях к госпитализации

Когда нужно ложиться в больницу при коронавирусе: доктор Комаровский рассказал о показаниях к госпитализации
Обновлено 12:37 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Продолжим "всеми любимую" тему коронавируса. Так как в основном ковид лечится в домашних условиях, одним из актуальных вопросов является: а когда же обращаться в стационар, при каких симптомах показано лечение в больнице.

Популярный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграме ответил на этот вопрос и назвал три важных показателя, при которых показана госпитализация при COVID-19. 

Так каковы показания для лечения ковида в условиях стационара?

  • Первое - если сатурация (уровень кислорода в крови) выше 93 — спокойно лечимся дома.

  • Во-первых, если сатурация (уровень кислорода в крови) ниже 93 и если не повышается при помощи концентратора, или же нет концентратора, то вы идете в стационар.

  • Во-вторых, психические расстройства на фоне ковида — это тоже повод устраиваться в стационар.

  • В-третьих, при самолечении ковида очень часто опасным оказывается кишечный синдром — когда на фоне повышенной температуры развивается диарея и возможно быстрое обезвоживание.

Также показанием для госпитализации является высокая температура и отсутствие реакции организма на жаропонижающие препараты.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что доктор Комаровский развеял миф о том, что хронические аллергики более уязвимы к коронавирусу, что предрасполагает их к тяжелому течению болезни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 196

Все по теме:

Здоровье, Коронавирус, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нашлась женщина-капитан из Египта, которую обвинили в блокировании Суэцкого канала (фото)
02 Стало известно, какие войска Путин перебрасывает к границе с Украиной (фото и карты)
03 Россия начинает сокращать транзит газа через Украину: названа причина
04 Мила Нитич очаровала Дана Балана исполнением его песни на "Голосі країни" (видео)
05 Дети ни в чем не виноваты: Олег Сенцов внезапно разоткровенничался о личной жизни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Без Авакова никуда? В Катар с Зеленскими отправился и глава МВД
Без Авакова никуда? В Катар с Зеленскими отправился и глава МВД
Россия начинает сокращать транзит газа через Украину: названа причина
Россия начинает сокращать транзит газа через Украину: названа причина
&quot;Русские люди должны жить в России&quot;: пропагандистка Симоньян выдала новый перл о Донбассе
"Русские люди должны жить в России": пропагандистка Симоньян выдала новый перл о Донбассе
Когда нужно ложиться в больницу при коронавирусе: доктор Комаровский рассказал о показаниях к госпитализации
Когда нужно ложиться в больницу при коронавирусе: доктор Комаровский рассказал о показаниях к госпитализации
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь