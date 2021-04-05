Когда нужно ложиться в больницу при коронавирусе: доктор Комаровский рассказал о показаниях к госпитализации

Продолжим "всеми любимую" тему коронавируса. Так как в основном ковид лечится в домашних условиях, одним из актуальных вопросов является: а когда же обращаться в стационар, при каких симптомах показано лечение в больнице.
Популярный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграме ответил на этот вопрос и назвал три важных показателя, при которых показана госпитализация при COVID-19.
Так каковы показания для лечения ковида в условиях стационара?
Первое - если сатурация (уровень кислорода в крови) выше 93 — спокойно лечимся дома.
Во-первых, если сатурация (уровень кислорода в крови) ниже 93 и если не повышается при помощи концентратора, или же нет концентратора, то вы идете в стационар.
Во-вторых, психические расстройства на фоне ковида — это тоже повод устраиваться в стационар.
В-третьих, при самолечении ковида очень часто опасным оказывается кишечный синдром — когда на фоне повышенной температуры развивается диарея и возможно быстрое обезвоживание.
Также показанием для госпитализации является высокая температура и отсутствие реакции организма на жаропонижающие препараты.
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Ранее, "Телеграф" писал, что доктор Комаровский развеял миф о том, что хронические аллергики более уязвимы к коронавирусу, что предрасполагает их к тяжелому течению болезни.