Когда нужно ложиться в больницу при коронавирусе: доктор Комаровский рассказал о показаниях к госпитализации

Продолжим "всеми любимую" тему коронавируса. Так как в основном ковид лечится в домашних условиях, одним из актуальных вопросов является: а когда же обращаться в стационар, при каких симптомах показано лечение в больнице.

Популярный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграме ответил на этот вопрос и назвал три важных показателя, при которых показана госпитализация при COVID-19.

Так каковы показания для лечения ковида в условиях стационара?

Первое - если сатурация (уровень кислорода в крови) выше 93 — спокойно лечимся дома.

Во-первых, если сатурация (уровень кислорода в крови) ниже 93 и если не повышается при помощи концентратора, или же нет концентратора, то вы идете в стационар.

Во-вторых, психические расстройства на фоне ковида — это тоже повод устраиваться в стационар.

В-третьих, при самолечении ковида очень часто опасным оказывается кишечный синдром — когда на фоне повышенной температуры развивается диарея и возможно быстрое обезвоживание.

Также показанием для госпитализации является высокая температура и отсутствие реакции организма на жаропонижающие препараты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что доктор Комаровский развеял миф о том, что хронические аллергики более уязвимы к коронавирусу, что предрасполагает их к тяжелому течению болезни.