В Украине вдвое больше новых заразившихся коронавирусом, чем выздоровевших: статистика на 5 апреля

В Украине за воскресенье, 4 апреля, выявили 10 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболел 431 ребенок и 152 медработника.

Об этом сообщил в понедельник утром на своей странице в соцсети Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также за минувшие сутки в Украине:

госпитализированы - 3275 человек;

летальных случаев - 254;

выздоровели - 4946 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 34 666 (в том числе методом ПЦР – 21 963, методом ИФА – 4 574, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 8 129).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1 755 888 человек;

выздоровели – 1 352 139 человек;

летальных исходов - 34 587;

проведения ПЦР-тестов – 8 356 074.

Также за воскресенье в Украине было привито от коронвируса 1258 человек.

"291 824 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 291 822 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - добавил Степанов.

Будет ли в Украине новый локдаун и что будет с коронавирусом в будущем, читайте в материале "Телеграф": Реально в Украине сейчас возможно до 100 тысяч заражений ковидом ежедневно, - врач Тарас Жиравецкий.