В Украине вдвое больше новых заразившихся коронавирусом, чем выздоровевших: статистика на 5 апреля

В Украине за воскресенье, 4 апреля, выявили 10 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболел 431 ребенок и 152 медработника.
Об этом сообщил в понедельник утром на своей странице в соцсети Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Также за минувшие сутки в Украине:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.
За все время пандемии в Украине:
Также за воскресенье в Украине было привито от коронвируса 1258 человек.
"291 824 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 291 822 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - добавил Степанов.
Будет ли в Украине новый локдаун и что будет с коронавирусом в будущем, читайте в материале "Телеграф": Реально в Украине сейчас возможно до 100 тысяч заражений ковидом ежедневно, - врач Тарас Жиравецкий.