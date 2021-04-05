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Понедельник, 05.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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В Украине вдвое больше новых заразившихся коронавирусом, чем выздоровевших: статистика на 5 апреля

В Украине вдвое больше новых заразившихся коронавирусом, чем выздоровевших: статистика на 5 апреля
Обновлено 08:56 Сегодня Телеграф

В Украине за воскресенье, 4 апреля, выявили 10 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболел 431 ребенок и 152 медработника.

Об этом сообщил в понедельник утром на своей странице в соцсети Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также за минувшие сутки в Украине:

  • госпитализированы - 3275 человек;
  • летальных случаев - 254;
  • выздоровели - 4946 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 34 666 (в том числе методом ПЦР – 21 963, методом ИФА – 4 574, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 8 129).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.

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За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 1 755 888 человек;
  • выздоровели – 1 352 139 человек;
  • летальных исходов - 34 587;
  • проведения ПЦР-тестов – 8 356 074.

Также за воскресенье в Украине было привито от коронвируса 1258 человек.

"291 824 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 291 822 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - добавил Степанов.

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Будет ли в Украине новый локдаун и что будет с коронавирусом в будущем, читайте в материале "Телеграф": Реально в Украине сейчас возможно до 100 тысяч заражений ковидом ежедневно, - врач Тарас Жиравецкий.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Статистика, Коронавирус, Максим Степанов, заболеваемость, Covid-19.
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