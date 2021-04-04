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Скорые с больными стоят в очередях с самого утра: врач рассказала об аншлаге в коронавирусной больнице в Киеве

Скорые с больными стоят в очередях с самого утра: врач рассказала об аншлаге в коронавирусной больнице в Киеве
23:52 Вс, 4 Апрель 2021 Телеграф Facebook Людмила Коваленко

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом Covid-19 в Киеве становится все хуже и даже в воскресенье утром к городские больницы выстраиваются очереди из "скорых" с больными, а в самих больницах перепрофилируют под коронавирусных пациентов совершенно несвязанные с ним отделения.

Об этом пишет врач из Киева Людмила Коваленко на своей странице в соцсети Facebook, в подтверждение своих слов опубликовавшая соответствующее фото.

"Сегодня 9-я больница г.Киева (Сырец, Шевченковский р-н Киева - ред.). Аншлаг: утром скорые, в очереди за 7- 8 машин (там же в них и больные холоде). Перепрофилировали кровати хирургического, гинекологического, терапевтического отделений под ковид (спасибо, коллеги, тянете эту ношу непрофильного заболевания - все мы сейчас в одной лодке)… В инфекционном на утро 2 места", - написала она.

По словам врача, больные поступают тяжелые "(более по соматике), к сожалению уже "залеченные" антибиотиками на первичке".

Коваленко добавила, при этом есть пациенты, которые по состоянию могут быть на амбулаторном лечении: у таких испуг, температура долго, но корректируется антипиретиками, сатурация удовлетворительная - 93-95%.

"Понимаю, что есть проблемы курации больных амбулаторно. Но драгоценные места в стационарах для тяжелых больных ...", - пишет медик.

Врач оценил реальное число заболевших коронавирусом в Украине

При этом она отметила полную индифферентность значительной части украинцев, которые не придерживаются каких-либо введённых ограничений и правил, направленных на снижение распространения коронавируса в стране.

"При этом среди населения: в Буковель или санаторий с ковидом, потому что легкая форма, чего дома сидеть, в самолет и в Египет со сфабрикованными справками об анализе на ковид, без контроля по возвращении, "зачем маски", празднование чего-то большими компаниями - теперь имеем такое... Здесь хоть пять министров охраны здоровья назначь - ничего не поможет. Потому что каждый сам себе гетьман. Поэтому, наверное, переживем "естественный отбор", - написала врач.

Ситуация близка к критической: еще три области Украины оказались на грани "красной" зоны

В контексте она подытожила: "Не дай Бог, чтобы понадобилась хирургическая, гинекологическая, неврологическая и т.д. помощь - все под ковидом! Берегите себя и окружающих. Потому что инфекции - они такие, им все равно, что вы себе там думаете".

Как сообщалось, ао состоянию на субботу, 3 апреля, в медучреждениях Украины, несмотря на развертывание новых, заняты 60,7% коек – 47 017 из 77 499 всего имеющихся. 

При этом по состоянию на 2 апреля в Киеве уже занято 84% всех коек с "кислородом". Далее за столицей идут Львовская, Николаевская и Житомирская области.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, ждать ли общенационального локдауна из-за коронавируса в Украине, или нет.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Киев, Больница, Пациенты, Очередь, Врач, Коронавирус, Скорые, Covid-19, перепрофилирование, Людмила Коваленко.
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