В Киеве занято уже более 84% коек с кислородом: как обстоят дела с коронавирусом в регионах Украины (инфографика)

По состоянию на 2 апреля город Киев и еще 10 областей Украины находятся в "красной" зоне по уровню эпидемиологической опасности.

Такие данные следуют из ежедневного отчета Минздрава.

Согласно его информации наиболее тяжелая ситуация с заболеваемостью COVID-19 наблюдается в столице, там заняты 84% коек с подачей кислорода.

Следующими в антирейтинге идут Львовская и Николаевская области, в обоих уже занято 71,3% коек с "кислородом".

Практически на уровне с ними идет и Житомирская область, там занято 70,9% коек.

Изо всех регионов Украины в "желтой" зоне остается лишь одна область - Херсонская, там занято 16,9% мест в больницах.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировано 19 893 новых случая COVID-19. Этот показатель является рекордным для нашей страны. Помимо того за сутки от осложнений коронавирусной болезни скончались 433 человека, что тоже является новым рекордом.