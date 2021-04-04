Ситуация близка к критической: еще три области Украины оказались на грани "красной" зоны

В Украине с каждым днем все больше областей оказываются в зоне риска перехода в "красную" зону. Больше всего шансов стать "красными" у Черкасской, Донецкой и Хмельницкой областей.
Об этом 4 апреля сообщили в статистике Минздрава.
Согласно данным статистики в Донецкой, Хмельницкой и Черкасской областях за последние три дня был превышен уровень госпитализаций населения.
Для переноса в "красную" зону нужно было пересечь коэффициент в 60 госпитализаций на 100 тыс. Так на 3 апреля:
Также в этих областях за последние 3 дня был превышен коэффициент случаев COVID-19, который равнялся 20%:
Следовательно, будет рассмотрен вопрос о переносе данных областей в "красную" зону с введением большего числа ограничений.
Напомним, что в Украине за прошедшие 24 часа заболели более 13 тысяч украинцев.