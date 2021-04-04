Ситуация близка к критической: еще три области Украины оказались на грани "красной" зоны

В Украине с каждым днем все больше областей оказываются в зоне риска перехода в "красную" зону. Больше всего шансов стать "красными" у Черкасской, Донецкой и Хмельницкой областей.

Об этом 4 апреля сообщили в статистике Минздрава.

Согласно данным статистики в Донецкой, Хмельницкой и Черкасской областях за последние три дня был превышен уровень госпитализаций населения.

Для переноса в "красную" зону нужно было пересечь коэффициент в 60 госпитализаций на 100 тыс. Так на 3 апреля:

Донецкая область показала коэффициент 65,2,

в Черкасской области это число равнялось 86,1,

в Хмельницкой - 132,6.

Также в этих областях за последние 3 дня был превышен коэффициент случаев COVID-19, который равнялся 20%:

в Черкасской области он равнялся 22,6%,

в Хмельницкой области - 20,3%,

в Донецкой области показатель превысил норму 1 апреля, тогда он был на уровне 20,2%.

Следовательно, будет рассмотрен вопрос о переносе данных областей в "красную" зону с введением большего числа ограничений.

Напомним, что в Украине за прошедшие 24 часа заболели более 13 тысяч украинцев.