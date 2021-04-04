Врач оценил реальное число заболевших коронавирусом в Украине

Статистика по количеству новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Украине не соответствует действительности и значительно занижена.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал главный врач львовского медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий.

"Если говорить о новых случаях, то статистика явно не соответствует реальному положению. Вероятно, случаев больше примерно в 5 раз. Поэтому сейчас может быть порядка 100 тысяч новых случаев в день. И поэтому есть 5 процентов тяжелых пациентов, которые попадают в стационар - 5 тысяч госпитализаций. У нас официально 15-20 тысяч новых случаев, но если бы при такой заболеваемости была такая высокая госпитализация, то это было бы крайне сложное заболевание", - сказал врач.

При этом он отметил, что другие статистические данные, связанные с коронавирусом, в основном соответствует действительному положению дел.

"По госпитализации - примерно соответствует. Относительно летальных случаев, скорее, так же. Хотя количество может быть немного больше за счет того, что не все случаи ковида фиксируются", - сказал Жиравецкий.

По словам главврача, такая ситуация с фиксированием новых случаев заражения связана с тем, что Украина "просто не успевает с диагностикой".

"Сейчас это важный момент. Но мы, наверное, уже не догоним по возможностям тестирования, которые, например, выполняются в США. На тесты нужно больше средств, технологическое обеспечение", - отметил он.

Больше о том, будет ли в Украине новый локдаун и что будет с коронавирусом в будущем, читайте в материале "Телеграф": Реально в Украине сейчас возможно до 100 тысяч заражений ковидом ежедневно, - врач Тарас Жиравецкий.