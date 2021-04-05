Кличко заговорил о введении чрезвычайного положения в Киеве

Если локдаун в Киеве, введенный из-за коронавируса с 5 апреля, не окажет необходимого действия, в столице могут объявить чрезвычайное положение.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" мэр Киева Виталий Кличко.

"Если цифры будут зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, другого выхода не будет, как переходить к чрезвычайному положению", - отметил мэр.

Кличко также добавил, что решение вводить чрезвычайное положение в Киеве принимает исключительно Кабмин.

Отметим, что утром 5 апреля, в первый день сурового локдауна, Киев сковали пробки. Фактически остановилось движение на всех мостах в направлении правого берега (Северный, мост Метро, мост Патона, Дарницкий мост). Зато неплохо начали зарабатывать столичные таксисты, значительно повысившие тарифы на свои услуги.

Как сообщал "Телеграф", ранее заместитель главы КГГА Николай Поровозник, что комендантский час из-за коронавируса в Киеве вводить не будут. Добавим, что о возможном введении комендантского часа в Киеве в среду, 31 марта, сообщило издание "Сегодня", ссылаясь на высокопоставленного источника в МВД. По его информации Верховная Рада, которая планирует собраться 6 апреля специально для обсуждения ситуации с коронавирусом в Киеве, может пойти на крайнее ужесточение карантинных мер, а именно - запретить передвижение по столице после 22.00.