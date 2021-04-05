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Цены на такси в Киеве взлетели до небес: как в Киеве проходит первый день локдауна (фото)

Цены на такси в Киеве взлетели до небес: как в Киеве проходит первый день локдауна (фото)
09:24 Сегодня Телеграф

В первый же день ужесточенного карантина Киев показал, что не готов в полной мере справляться перевозкой пассажиров. Так, должным образом не работает система спецпропусков на общественный транспорт, при этом анонсированные ограничения движения метро, троллейбусов, трамваев и автобусов - вступили в силу. 

Для жителей столицы особенно острым стал вопрос перемещения по городу, чем активно пользуются службы такси. Так, в связи с повышенным спросом на их услуги, цены на перевозки по Киеву выросли в 2-3 раза. К примеру, за поездку с Троещины до Петровки Uber по стандартному тарифу просит около 360 грн. 

Такси Bolt возьмет за аналогичную поездку около 380 грн по все тому же стандартному тарифу.

На фоне двух предыдущих служб наиболее щадящая цена за поездку - у такси Uklon - 314 грн.

Еще более впечатляющие цены - при заказе такси с Борщаговки в центр. На общественном транспорте уехать их спального района сейчас практически невозможно. Uber просит за такую поездку более 500 грн.

Такси Bolt можно заказать за 425 грн.

Uklon же и здесь наиболее дешевый - 392 грн. 

Стоит отметить, что цены служб онлайн-такси меняются буквально каждые несколько минут, в зависимости от спроса пассажиров. 

Напомним, вопрос спецпропусков на общественный транспорт в Киеве беспокоил местных жителей больше всех, ведь от городской власти вплоть до сегодняшнего дня так и не поступило максимально полной информации по этому вопросу. 

Так, до сих пор нет ясности, где получить пропуска для беспроблемного передвижения в транспорте. Горячая дискуссия на эту тему развернулась под постом Киевской городской государственной администрации в Facebook, где сообщается о новых ограничениях.

Позже стало известно, что пропуска будут выдаваться только работникам критической сферы: медикам, работникам транспорта, соцработникам, работникам ЖКХ, спасателям, военным и полицейским.

В субботу, 3 апреля,  советник главы администрации Дарницкого района в Киеве Татьяна Шашкова заявила, что в сети вскрываются все новые мошеннические схемы продажи спецпропусков всем, кто готов платить.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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Все по теме:

Киев, Такси, Спецпропуска, Карантин в Киеве, Локдаун в Киеве.
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