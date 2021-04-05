Заместитель Кличко прокомментировал вероятность введения комендантского часа в Киеве

В Киеве, на фоне прекращения перевозок обычных граждан на общественном транспорте, заговорили о введении комендантского часа. Столичные власти подобную информацию опровергают.

Так заместитель главы КГГА Николай Поровозник сделал заявление в эфире канала "Украина 24", сообщает "Новое время".

"В Киеве точно мы даже и ни говорили о введении комендантского часа. Это не наша компетенция. Для меня Вообще странно слышать, откуда берутся Такие слухи", - отметил чиновник.

Правда, ранее сам Виталий Кличко говорил о том,что не исключает рассмотреть вариант введения комендантского часа в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

А тем временем, утром 5 апреля, в первый день сурового локдауна, Киев сковали пробки. Фактически остановилось движение на всех мостах в направлении правого берега (Северный, мост Метро, мост Патона, Дарницкий мост), сообщает "Украинская правда". Зато неплохо начали зарабатывать столичные таксисты, значительно повысившие тарифы на свои услуги.

Напомним, с понедельника, 5 апреля, столица перешла на более строгие ограничения в связи с тяжелой ситуацией с заболеванием коронавирусом Covid-19 в городе.