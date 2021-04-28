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В Украине снова обсуждают возможную отставку Степанова: что известно

В Украине снова обсуждают возможную отставку Степанова: что известно
Обновлено 14:25 Сегодня Телеграф

На фоне недостаточно быстрой вакцинации украинцев от коронавируса, в политикуме снова пошли разговоры о скорой отставке министра МОЗ Максима Степанова. Правда, все политики слишком по-разному высказывают свои мысли.

Так народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко еще во вторник, 27 апреля, заявил о скорой смене министра.

"ОП хочет в четверг отправить Степанова в отставку на внеочередной кадровой сессии", написал политик в Telegram-канале, имея в виду  29 апреля.

Совершенно другие мысли высказала в беседе с журналистами нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук. По ее словам, фракция вообще даже не поднимала вопрос отставки Степанова. Тем более, уволить министра здравоохранения может только премьер-министр. Депутаты, сбором голосов не могут самостоятельно убрать члена Кабмина.

Черту под разговорами подвел заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. В интервью каналу Украина24 он заявил, что разговоры про отставку Степанов идут много месяцев. Однако, министр продолжает свою работу.

"Поэтому отставка, даже если она будет, любого министра или кого-то - это будет выноситься открыто в Верховную Раду. Верховная Рада будет принимать решение согласно представление Кабмина или того, что депутаты инициируют такой повод. Поэтому сейчас об этом речь не идет", - добавил чиновник.

Правда, стоит отметить, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде" действительно подтвердил, что "обсуждается вопрос о замене одного министра". Какого именно, он не уточнил.

Напомним, в начале апреля 90 народных депутатов подписались за отставку министра МОЗ Максима Степанова.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Отставка, МОЗ, Максим Степанов, Ирина Верещук, Кирилл Тимошенко, Алескей Гончаренко.
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