Для чего этот концерт? В сети обсуждают сбор подписей в Раде за отставку Степанова

90 народных депутатов поставили подписи под проектом об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин.

"Под постановлением о созыве внеочередной сессии по увольнению Степанова собрано 90 подписей депутатов разных фракций из необходимых 150", - написал он в пятницу, 2 апреля.

Интересно, что под бланком об отставке главы Минздрава свои подписи поставили и 33 депутата из фракции "Слуга народа", включая председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.

В сети начали обсуждать отставку Степанова. Пользователи высказали опасение о том, что вряд ли найдется кандидатура на место Степанова, учитывая сложившуюся ситуацию в украинской медицине.

"Если после увольнения не будет проведен независимый аудит его деятельности, никакого смысла в этом увольнении не нет", "То есть министр Степанов грубо говоря страх потерял ... Ок, хорошо, а желающие занять адское сейчас место министра здравоохранения?", "Снять - мысль правильная, но чисто технически мне смысл непонятен. Ну, пусть даже с трудом соберется 150 подписей, чтобы его снять, за отставку 226 же все равно не будет?(", "Степанову в наследство осталась разоренная медицина. По вашему мнению, наверное, Супрун или Богатырева справились бы лучше. Просто стыдно читать!", "Для чего этот концерт? Отставки же не будет", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", вопрос отставки Степанова поднимается не впервые. Ранее министр здравоохранения находился под угрозой увольнения из-за возможного срыва вакцинации от коронавируса в Украине.