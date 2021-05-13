Министра Степанова могут отправить в отставку уже на следующей неделе - источник

Внеочередное заседание и голосование за отставку министра здравоохранения Максима Степанова может состояться уже на следующей пленарной неделе, в четверг, 20 мая.

Об этом сообщил изданию собеседник, приближенный к руководству фракции «Слуга народа».

За постановление о проведении заседания касательно рассмотрения отставки Максима Степанова подписалось более 150 народных депутатов, 70 из которых – члены фракции «Слуга народа». Такое заседание, по словам источника, должно состояться через неделю.

«Перед этим планировалось, что мы заслушаем Степанова на фракции, пока что даты фракции две – пятница 14 мая и понедельник 17 мая, само голосование пока думают поставить на четверг», - прокомментировал собеседник.

Ранее, в нашем материале шла речь о том, что в парламенте уже есть голоса под отставку Максима Степанова. Поддержать такое решение готова и оппозиция. Впрочем, главный вопрос – кто станет преемником, так как основная на сейчас кандидатура санитарного врача Виктора Ляшко может не найти поддержки в сессионном зале. Сам Ляшко на вопрос о возможном назначении ответил, что эту тему он сейчас не комментирует.