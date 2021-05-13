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Четверг, 13.05.2021
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Претензий к Степанову скопилось немало: есть три пути замены в Украине главы Минздрава

Претензий к Степанову скопилось немало: есть три пути замены в Украине главы Минздрава
Обновлено 10:23 Сегодня Телеграф

Действующий министр здравоохранения Украины Максим Степанов вскоре может лишиться своего портфеля, ведь к нему накопилось уже немало претензий касательно его работы во время пандемии коронавируса Covid-19, в том числе и у народных депутатов из монобольшинства.

Об этом "Телеграфу" не под запись сказали уже несколько собеседников.

По их словам, в настоящее время есть три варианта развития событий по увольнению Степанова.

Первый – это назначение главой Минздрава главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, который также является заместителем Степанова.

Второй вариант – уволить Степанова и оставить руководить Минздравом с приставкой и.о. его заместителя. Правда, говорят собеседники "Телеграфа", против такого развития событий выступает ряд народных депутатов.

Третий вариант – поиск другого кандидата. Однако учитывая непростую ситуацию с COVID-19 поиск человека, который бы сейчас захотел возглавить Минздрав, осложняется тем, что кого бы ни назначили, он априори будет вызывать много критики со стороны общества, уставшего от карантина и недовольного темпами вакцинации.

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Вместе с тем, политический эксперт Владимир Фесенко в комментарии "Телеграфу" выразил убеждение, что вопрос увольнения Степанова может сдвинуться с места только с подачи Офиса президента или Кабмина.

"Вспомните, за последнее время хоть одного министра увольнял парламент? Нет. Они не будут идти на уступки оппозиции, даже несмотря на то, что среди подписавшихся (за отставку Степанова – ред.) есть 70 "слуг". Увольнять будут либо как раньше – через Кабинет министров, либо решением ОП руками "слуг народа",- отметил Фесенко.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа" "Минус Степанов: когда рассмотрят отставку министра здравоохранения и кто сядет в его кресло".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Минздрав, Увольнение, Министр, Варианты, Максим Степанов.
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