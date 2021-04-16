Степанову подарили "похоронный" букет в Раде (фото и видео)

Депутат фракции "Голос" Ольга Стефанишина подарила главе Минздрава Максиму Степанову две гвоздики от имени родственников умершего от "короны" мужчины-диабетика, которому несколькими неделями назад отказали в прививке.

Это она совершила во время вопросов к украинской власти.

Депутат подарила цветы со словами: "Господин Степанов, это вам - похоронные цветы от родственников человека, который умер в 67 лет. ", - добавив, что эти люди просили передать ему, чтобы он знал, что за каждой "цифрой" стоит конкретный человек.

В ответ на это министр просил не спекулировать на смертях. Он подчеркнул, что Стефанишиной следует вспомнить, что она лично сделала, для того, чтобы смертей среди людей не было.

Видео обращения нардепа из партии "Голос" к Степанову:

Фото с места событий:

Напомним, ранее Степанов указал на позитивную динамику в пандемии "короны" в Украине и за это нарвался на бурю критики в свою сторону.