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Среда, 14.04.2021
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Кому вы врете? Степанов возмутил победным заявлением о коронавирусе в Украине
Кому вы врете? Степанов возмутил победным заявлением о коронавирусе в Украине

Кому вы врете? Степанов возмутил победным заявлением о коронавирусе в Украине

Кому вы врете? Степанов возмутил победным заявлением о коронавирусе в Украине
Обновлено 14:20 Сегодня Телеграф ТАСС

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в среду, 14 апреля, заявил, что эпидемия коронавируса Covid-19 в стране начинает идти на убыль, за что нарвался на бурю негодования и критики в соцсетях.

Об этом Степанов написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Мы выдержали очередной скачок заболеваемости COVID-19, и постепенно ситуация начала улучшаться. Как и прогнозировали наши эксперты-эпидемиологи, рост количества больных продолжался до начала апреля. Сейчас во многих регионах ситуация стабилизируется. Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине. Вчера был первый день, когда количество выписанных из больниц превысило на 22,8% количество госпитализированных. Несколько областей, в частности Ивано-Франковская и Закарпатская, вышли из красной зоны", - отметил глава Минздрава.

Он добавил, что на прошлой неделе в больницы попали на 2000 пациентов меньше, чем на позапрошлой. "Также мы видим снижение количества заболевших", - написал министр.

"Благодаря четкой стратегии и выверенным действиям МОЗ украинцы смогли пережить пик третьей волны пандемии без паники и с минимальными ограничениями. Наш адаптивный карантин, эффективность которого оценили и в Европе, был определенным балансом между жизнью страны, работой предпринимателей и эпидемиологией", - заявил министр, добавив, что власти постоянно "держали руку на пульсе".

При этом он отметил, что некоторые регионы, в частности Киев, а также Киевская, Львовская и Полтавская области, продолжают находиться в красной зоне повышенной эпидемической опасности, а ситуация там остается сверхсложной.

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Пользователей соцсетей из различных регионов Украины возмутили "победные реляции" Степанова, о чем они не преминули написать в комментариях под его постом.

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Как сообщалось, за сутки 13 апреля украинские медики зафиксировали 14 553 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы были более 5 тысяч больных.

13 апреля в Национальной академии наук Украины заявили, что в стране пройден пик количества новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 в день, а начала снижения количества летальных случаев можно ожидать на следующей неделе.

При этом 14 апреля в Киеве продлили жёсткие ограничительные мероприятия до конца апреля из-за не улучшающейся ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Эпидемия, Спад, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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