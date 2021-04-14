Число жертв коронавируса в Украине неуклонно растет: статистика 14 апреля

В центрах тестирования украинские специалисты за сутки зарегистрировали 14 553 человек с коронавирусом.
Об этом 14 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Согласно его данным за прошлые сутки в стране:
С момента же первого заражения в Украине заболели 1 887 338 человек, а выздоровели только 1 442 618 украинцев, при этом умерли 38 225 граждан.
Больше всего человек заболели в таких областях страны:
В свою очередь за прошедшие 24 часа 15152 украинцев прошли вакцинацию.
Напомним, что исследователи нашли связь между вакциной от COVID Oxford/AstraZeneca и тяжелыми тромботическими осложнениями.