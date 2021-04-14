Число жертв коронавируса в Украине неуклонно растет: статистика 14 апреля

В центрах тестирования украинские специалисты за сутки зарегистрировали 14 553 человек с коронавирусом.

Об этом 14 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно его данным за прошлые сутки в стране:

467 пациентов ушли из жизни,

побороли болезнь 12 384 человека,

в больницу положили 5063 граждан,

134 342 человека прошли ковид-тесты.

С момента же первого заражения в Украине заболели 1 887 338 человек, а выздоровели только 1 442 618 украинцев, при этом умерли 38 225 граждан.

Больше всего человек заболели в таких областях страны:

в Киеве 1457 граждан,

1255 жителей Харьковщины заболели,

на Львовщине 963 человек подхватили "корону",

906 украинцев заразились в Одесской области,

на Полтавщине 900 людей получили позитивный ковид-тест.

В свою очередь за прошедшие 24 часа 15152 украинцев прошли вакцинацию.

Напомним, что исследователи нашли связь между вакциной от COVID Oxford/AstraZeneca и тяжелыми тромботическими осложнениями.