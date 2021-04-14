Пик пройден: ученые сообщили хорошие новости о пандемии коронавируса в Украине

В Украине пройден пик количества новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 в день, а начала снижения количества летальных случаев можно ожидать на следующей неделе.

Об этом говорится в обзоре Национальной академии наук Украины, опубликованном во вторник, 13 апреля.

"За неделю 7.04-13.04.2021г в Украине был пройден пик количества новых выявлений в день", - говорится в Обзоре эпидемической ситуации в Украине за 7-13 апреля.

Авторы обзора отмечают, что данные официальной статистики могут быть незначительно искажены из-за нерегулярности внесения устаревших случаев.

"Но динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение", - говорится в отчете.

"По летальным исходам пиковый период еще не преодолен, начало снижения количества летальных случаев можно ожидать на следующей неделе", - считают в НАН Украины.

Снижение количества новых выражений происходит в более чем половине областей Украины.

По количеству новых госпитализаций Украины также проходит пиковый период. Количество новых госпитализаций начала медленно снижаться.

Но наполненность коек, обеспеченных подачей кислорода, все еще растет.

"Улучшение госпитальной динамики ожидается примерно через 2 недели", - говорится в отчете.

Как сообщалось, за сутки 13 апреля украинские медики зафиксировали 14 553 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы были более 5 тысяч больных.