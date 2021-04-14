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Пик пройден: ученые сообщили хорошие новости о пандемии коронавируса в Украине

Пик пройден: ученые сообщили хорошие новости о пандемии коронавируса в Украине
13:33 Сегодня Телеграф

В Украине пройден пик количества новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 в день, а начала снижения количества летальных случаев можно ожидать на следующей неделе.

Об этом говорится в обзоре Национальной академии наук Украины, опубликованном во вторник, 13 апреля.

"За неделю 7.04-13.04.2021г в Украине был пройден пик количества новых выявлений в день", - говорится в Обзоре эпидемической ситуации в Украине за 7-13 апреля.

Авторы обзора отмечают, что данные официальной статистики могут быть незначительно искажены из-за нерегулярности внесения устаревших случаев.

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"Но динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение", - говорится в отчете.

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"По летальным исходам пиковый период еще не преодолен, начало снижения количества летальных случаев можно ожидать на следующей неделе", - считают в НАН Украины.

Снижение количества новых выражений происходит в более чем половине областей Украины.

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По количеству новых госпитализаций Украины также проходит пиковый период. Количество новых госпитализаций начала медленно снижаться.

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Но наполненность коек, обеспеченных подачей кислорода, все еще растет.

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"Улучшение госпитальной динамики ожидается примерно через 2 недели", - говорится в отчете.

Как сообщалось, за сутки 13 апреля украинские медики зафиксировали 14 553 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы были более 5 тысяч больных.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Академия наук, НАН Украины, Пик, Коронавирус, Прохождение, Covid-19.
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