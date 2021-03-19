Стариков просто бросили умирать, от их историй разрывается сердце: в Одессе рассказали о ситуации с COVID-19 (видео)

В Одессе ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом, а в больницы принимают не всех.

Волонтер Катерина Ножевникова рассказала о двух историях больных COVID-19. Записи разговоров она выложила в Фейсбук.

В первом случае, как следует из разговора, 85-летнюю женщину не взяли в больницу несмотря на то, что у нее сатурация (показатель насыщения крови кислородом) 30, при норме в 95-98.

По словам, женщины позвонившей волонтеру, медики "скорой" приехали, сделали "какой-то укол" и уехали, так как не смогли дозвониться ни в одну больницу.

"Вторая история, просто разрывается сердце. Трое стариков, Одна лежачая. Денег нет. Их просто бросили умирать. А сколько таких мы не видим?", - написала Ножевникова.

Как сообщалось ранее, 19 марта Минздрав обновил информацию по карантинному зонированию Украины. Согласно этим данным Одесса попала в "оранжевую зону".