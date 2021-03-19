Украина "краснеет": Минздрав изменил границы жесткого карантина (карта)

19 марта в Украине обновились карантинные зоны, "оранжевых" и "красных" из которых стало больше.
Об этом говорится в инфографике украинского Минздрава.
Согласно предоставленным данным, в "красную" зону попали:
"Оранжевый" окрас приобрели большая часть областей:
Донецкая,
Киевская,
Кировоградская,
Львовская,
Николаевская,
Одесская,
Сумская,
Тернопольская,
Херсонская,
Хмельницкая,
Черкасская.
В "желтой" зоне находятся все оставшиеся области.
"Красной" зона становиться, если в течение 3 дней были превышены 2 или более показателей:
Стоит напомнить, что ранее нардепка Ирина Верещук предположила, что в Киеве могут остановить транспорт и введут полный карантин.