Украина "краснеет": Минздрав изменил границы жесткого карантина (карта)

19 марта в Украине обновились карантинные зоны, "оранжевых" и "красных" из которых стало больше.

Об этом говорится в инфографике украинского Минздрава.

Согласно предоставленным данным, в "красную" зону попали:

город Киев,

Житомирская область,

Ивано-Франковщина,

Закарпатская область,

Черновицкая область.

"Оранжевый" окрас приобрели большая часть областей:

Винницкая,

Донецкая,

Киевская,

Кировоградская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Тернопольская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черкасская.

В "желтой" зоне находятся все оставшиеся области.

"Красной" зона становиться, если в течение 3 дней были превышены 2 или более показателей:

загруженность коек с "кислородом" в больницах - более 65 процентов,

тестов "ПЦР" и "SARS-CoV-2" в течение недели на 100 тыс. - более 300,

госпитализированных за неделю на 100 тыс. - более 60,

коэффициент обнаружения заболевших коронавирусом - более 20 процентов,

госпитализирлванных за неделю по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50 процентов.

Стоит напомнить, что ранее нардепка Ирина Верещук предположила, что в Киеве могут остановить транспорт и введут полный карантин.