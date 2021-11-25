Тяжелее всего Киеву и Днепру: какова обстановка с COVID-19 в Украине 25 ноября

Больше всего смертей за минувшие сутки выявили в Днепропетровской области.

Количество новых случаев коронавируса на утро 25 ноября в Украине зафиксировали на отметке в 16 943 человека. По сравнению с предыдущим днем — новых случаев стало больше на 2618. Среди инфицированных — 1451 ребенка и 304 медика.

Об этом сообщает Минздрав.

За 24 ноября:

госпитализированы — 3404 человека (накануне — 4077 человек)

летальных случаев — 628 (до этого 595 в минувшие сутки)

справились с коронавирусом — 26 811 (29 044 человек выздоровели накануне)

вакцинированы — 275 319 человек, в том числе второй дозой препарата — 192 818.

За минувшие сутки наиболее пострадавшим от коронавируса регионом стал Киев — 1688 новых случая болезни. На втором и третьем месте — Запорожская и Львовская области с 1066 и 1048случаев соответственно.

Наибольшее количество смертей от COVID — 71 зафиксировали в Днепропетровской области.

Наименьшее количество заболевших на Кировоградщине — 191 человек.

Ранее "Телеграф" писал, что волна коронавируса, идущая на убыль, уже прошла свой пик. Об этом заявили ученые из Национальной академии наук. Также доктора уже заговорили о спаде пандемии в 2022 и назвали сроки.