Укр

Тяжелее всего Киеву и Днепру: какова обстановка с COVID-19 в Украине 25 ноября

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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COVID-19 вызывает вирус SARS-CoV-2. Новость обновлена 25 ноября 2021, 08:19
COVID-19 вызывает вирус SARS-CoV-2.

Больше всего смертей за минувшие сутки выявили в Днепропетровской области.

Количество новых случаев коронавируса на утро 25 ноября в Украине зафиксировали на отметке в 16 943 человека. По сравнению с предыдущим днем — новых случаев стало больше на 2618. Среди инфицированных — 1451 ребенка и 304 медика. 

Об этом сообщает Минздрав. 

За 24 ноября:

  • госпитализированы — 3404 человека (накануне — 4077 человек)
  • летальных случаев — 628 (до этого 595 в минувшие сутки)
  • справились с коронавирусом — 26 811 (29 044 человек выздоровели накануне)
  • вакцинированы — 275 319 человек, в том числе второй дозой препарата — 192 818. 

За минувшие сутки наиболее пострадавшим от коронавируса регионом стал Киев — 1688 новых случая болезни. На втором и третьем месте — Запорожская и Львовская области с 1066 и 1048случаев соответственно. 

Наибольшее количество смертей от COVID — 71 зафиксировали в Днепропетровской области. 

Наименьшее количество заболевших на Кировоградщине — 191 человек.

Ранее "Телеграф" писал, что волна коронавируса, идущая на убыль, уже прошла свой пик. Об этом заявили ученые из Национальной академии наук. Также доктора уже заговорили о спаде пандемии в 2022 и назвали сроки.

Теги:
#Украина #Статистика #Министерство здравоохранения #Коронавирус #Covid-19 #госпитализации
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